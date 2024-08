Germán Kiczka, pedófilo, prófugo y diputado libertario: los videos y chats aberrantes que lo comprometen

Durante el análisis de los dispositivos, los peritos encontraron fotos, videos y chats aberrantes de niños abusados que calificaron como "irreproducibles". Específicamente a Germán Kiczka, que perdió los fueros esta semana, le secuestraron una notebook marca Acer, donde hallaron “archivos de videos de una persona de sexo femenino que según lo que expresa la misma en el video, tenía 16 años” e “imágenes y varios archivos de video de prácticas zoofílicas que involucran a menores, con una edad presuntiva, inferior a 13 años, en actos sexuales con animales”, señala el informe judicial.

También se descubrió que el diputados provincial utilizaba la aplicación eMule para compartir todo tipo de archivos, que por la falta de control suele ser usado por pedófilos. En esa app, los peritos explicaron a Infobae que : "el usuario 'German' tenía una carpeta llamada 'incoming', donde había dos subcarpetas creadas con los nombres 'Nueva carpeta' y 'Nueva Carpeta 2'", en su interior se pudieron visualizar los archivos en cuestión.

Los perversos mensajes del hermano de Germán Kiczka: “Me tengo que sacar esa adicción a los menores”

En este contexto, los peritos analizaron un celular que era utilizado por Sebastián Kiczka, hermano del legislador, donde encontraron material comprometedor y graves mensajes de WhatsApp.

En una de las charlas con una persona que sería menor de edad, Sebastián Kiczka escribe: “Yo me baje una app para ver nenitas...12 años ...”, a lo que su interlocutora responde: “Vos me pasaste uno una vez y tenia como 7″. Luego, el imputados insiste: “Quiero la de 14.... No sé cómo, pero siempre zafó”.

En otro chat, reconoce haber tenido sexo con menores y manifiesta: “ESTOY CON MI VECINITA. La voy a esperar 3 años más máximo”, a lo que la otra persona le señala: "Calmate, Sebastián, tiene como cinco años la nena”, y Kizcka: “Bueno la voy a esperar 5 años.. Ay Dios, me tengo que sacar esa adicción a las menores”.

Quién es Germán Kiczka

Kiczka, de 44 años, llegó a la Cámara de Diputados en 2021, tiene una estrecha relación con Pedro Puerta, hijo del exgobernador, expresidente Ramón Puerta. Forma parte del partido Activar, aliado en la actualidad de La Libertad Avanza aunque antes perteneció a Juntos por el Cambio.

Entre mayo y agosto del 2020, el legislador y su hermano realizaron y publicaron en YouTube una serie de seis videos para chicos bajo el título “La magia del tío Germán”, dónde hacía trucos de magia y experimentos, que se estiman estaban orientados a captar menores de edad.

