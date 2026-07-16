Elecciones: por primera vez una encuesta lo muestra a Javier Milei obteniendo la reelección en segunda vuelta
Un sondeo lo muestra a Javier Milei con una intención de voto en primera vuelta del 38,5% e imponiéndose en un eventual balotaje frente a Axel Kicillof.
A contramano de todos los sondeos de intención de voto difundidos en los últimos meses, el relevamiento realizado por la consultora Reale Dalla Torre muestra a un Javier Milei triunfante en segunda vuelta.
De acuerdo con este estudio nacional realizado sobre la base de 1.360 casos las chances de reelección del mandatario libertario son buenas y obtiene una intención de voto en primera vuelta del 38,5% lo que, aunque no le permitiría imponerse ya que no alcanza el umbral del 40% y 10 puntos de diferencia sobre el segundo, lo deja bien parado de cara al balotaje.
En este hipotético escenario, el sondeo advierte que Milei se impondría ante Axel Kicillof con el 52,8% de los votos ya que el antikirchnerismo terminaría por decantar la elección en su favor.
El relevamiento también analizó la imagen de los principales dirigentes políticos del país. El presidente Milei aparece con un 38% de imagen positiva y un 52,4% de imagen negativa y se ubica en el primer lugar.
Le siguen la senadora nacional de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, con un 34,2% de imagen positiva y un 50,7% de imagen negativa y el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, con el 31,8% de imagen positiva y el 53,1% de imagen negativa.
La ex presidenta Cristina Kirchner figura con un 31,1% de imagen positiva y un 56,7% de imagen negativa.
La actual vicepresidenta Victoria Villarruel tiene una imagen positiva del 27,3%, a la diputada nacional del Frente de Izquierda y Trabajadores (FIT), Myriam Bregman, del 24,7% y el ex presidente Mauricio Macri del 22,2%.
Finalmente, el estudio consulta sobre la postura del elector en 2027 si ningún candidato lo convence. El 36,9% señala que iría a votar aunque no sabría por quién, el 29,6% votaría al que menos le disguste, el 14,2% votaría en blanco, el 11,9% no iría a votar y el 7,4% anularía el voto.
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