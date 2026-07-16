Elecciones: por primera vez una encuesta lo muestra a Javier Milei obteniendo la reelección en segunda vuelta

La ex presidenta Cristina Kirchner figura con un 31,1% de imagen positiva y un 56,7% de imagen negativa.

La actual vicepresidenta Victoria Villarruel tiene una imagen positiva del 27,3%, a la diputada nacional del Frente de Izquierda y Trabajadores (FIT), Myriam Bregman, del 24,7% y el ex presidente Mauricio Macri del 22,2%.

Finalmente, el estudio consulta sobre la postura del elector en 2027 si ningún candidato lo convence. El 36,9% señala que iría a votar aunque no sabría por quién, el 29,6% votaría al que menos le disguste, el 14,2% votaría en blanco, el 11,9% no iría a votar y el 7,4% anularía el voto.