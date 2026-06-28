Gabinete de Javier Milei: Adrián Ravier confirmó qué hará Manuel Adorni desde este lunes

Además, el vocero aprovechó la oportunidad para reconfirmar la fecha de asunción de la nueva autoridad. "La jura del nuevo ministro será el día martes 30/6 a las 16 hs en Casa Rosada", puntualizó para despejar cualquier tipo de dudas.

Para finalizar su comunicado oficial, le dedicó un afectuoso mensaje personal al nuevo integrante de la mesa chica del Gobierno nacional: "Mis felicitaciones al flamante jefe de gabinete Diego Santilli. ¡Entusiasmado de poder trabajar juntos en esta nueva etapa!".