Gabinete de Javier Milei: Adrián Ravier confirmó qué hará Manuel Adorni desde este lunes
El vocero Adrián Ravier brindó detalles sobre la transición en el Gabinete. Confirmó que los equipos trabajarán juntos antes de la jura en la Casa Rosada.
Tras el contundente anuncio del presidente de la Nación, el actual vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó cómo se llevará a cabo el recambio oficial en el Gabinete. A través de sus redes sociales, el funcionario detalló los pasos a seguir para lograr una transición ordenada entre los equipos técnicos.
Cómo será el traspaso en el Gabinete hacia Diego Santilli
El día de mañana, los grupos de trabajo correspondientes al saliente Manuel Adorni y a su flamante reemplazante, Diego Santilli, se reunirán para coordinar y efectuar el recambio formal de la cartera política.
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"El día de mañana los equipos del jefe de gabinete saliente, @madorni, y su reemplazante, @diegosantilli trabajarán en una transición ordenada de la cartera", expresó Ravier en su cuenta de la plataforma X, citando la publicación original del propio Javier Milei.
Además, el vocero aprovechó la oportunidad para reconfirmar la fecha de asunción de la nueva autoridad. "La jura del nuevo ministro será el día martes 30/6 a las 16 hs en Casa Rosada", puntualizó para despejar cualquier tipo de dudas.
Para finalizar su comunicado oficial, le dedicó un afectuoso mensaje personal al nuevo integrante de la mesa chica del Gobierno nacional: "Mis felicitaciones al flamante jefe de gabinete Diego Santilli. ¡Entusiasmado de poder trabajar juntos en esta nueva etapa!".
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