Javier Milei prepara una cumbre con legisladores en Casa Rosada para reordenar la estrategia libertaria
Tras la salida de Manuel Adorni y el desembarco de Diego Santilli, el Presidente busca organizar las filas libertarias en el Congreso.
Con el objetivo de inaugurar un nuevo ciclo de gestión y coordinar los próximos pasos en el Congreso, el presidente Javier Milei liderará este miércoles una reunión clave con los legisladores del oficialismo en la Casa Rosada. Del encuentro participarán además la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli.
La convocatoria fue gestionada de manera personal por Karina Milei a través de los grupos de WhatsApp que nuclean a los parlamentarios libertarios, un espacio institucional donde la funcionaria comenzó a interactuar de forma directa tras las mesas de trabajo desarrolladas la semana pasada en Balcarce 50, según los trascendidos.
La cita tendrá lugar el miércoles a partir de las 9:30 en el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada, el mismo sitio emblemático donde el mandatario nacional recibió a sus representantes legislativos tras la victoria electoral de octubre.
Quiénes participarán de la cumbre de Javier Milei con legisladores de La Libertad Avanza
Según confirmaron fuentes allegadas al Gobierno, la cumbre contará con una mesa de asistencia ampliada, con importantes dirigentes libertarios.
Además de los hermanos Milei y de Diego Santilli, se prevé la presencia de Ignacio Devitt (futuro vicejefe de Gabinete), de Martín Menem (presidente de la Cámara de Diputados) junto a su primo y armador Eduardo “Lule” Menem, y de Patricia Bullrich, en su rol de jefa de la bancada oficialista.
Un nuevo esquema de poder tras la salida de Manuel Adorni
El cónclave se desarrollará en medio de un profundo proceso de transición interna originado por la renuncia de Manuel Adorni, cuya salida se produjo luego de meses de desgaste político y cuestionamientos.
La gestión del exjefe de Gabinete había enfriado la relación con los bloques dialoguistas del Congreso, quienes criticaban una marcada paralización de la agenda debido a su situación.
Con el recambio ministerial y la asunción de Santilli, el Poder Ejecutivo busca aprovechar el perfil del nuevo ministro coordinador para aceitar los vínculos tanto con los gobernadores provinciales como con los espacios aliados en el Parlamento. Entre los proyectos prioritarios que la Casa Rosada pretende dinamizar se destacan:
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La reforma política, con eje en la supresión de las PASO.
El denominado "super-RIGI".
La Ley de inviolabilidad de la propiedad privada.
El nuevo marco normativo para la ley de sociedades.
En los pasillos políticos, la fuerte intervención de Karina Milei al convocar a la bancada es interpretada también como una jugada orientada a consolidar su liderazgo sobre el bloque parlamentario, en especial luego de los recientes movimientos de autonomía exhibidos por Patricia Bullrich.
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