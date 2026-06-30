Javier Milei prepara una cumbre con legisladores en Casa Rosada para reordenar la estrategia libertaria

Quién es Ignacio Devitt es el nuevo ministro del Interior de Javier Milei Quién es Ignacio Devitt, el futuro vicejefe de Gabinete del Gobierno de Javier Milei.

Un nuevo esquema de poder tras la salida de Manuel Adorni

El cónclave se desarrollará en medio de un profundo proceso de transición interna originado por la renuncia de Manuel Adorni, cuya salida se produjo luego de meses de desgaste político y cuestionamientos.

La gestión del exjefe de Gabinete había enfriado la relación con los bloques dialoguistas del Congreso, quienes criticaban una marcada paralización de la agenda debido a su situación.

Con el recambio ministerial y la asunción de Santilli, el Poder Ejecutivo busca aprovechar el perfil del nuevo ministro coordinador para aceitar los vínculos tanto con los gobernadores provinciales como con los espacios aliados en el Parlamento. Entre los proyectos prioritarios que la Casa Rosada pretende dinamizar se destacan:

La reforma política , con eje en la supresión de las PASO.

El denominado "super-RIGI" .

La Ley de inviolabilidad de la propiedad privada .

El nuevo marco normativo para la ley de sociedades.

En los pasillos políticos, la fuerte intervención de Karina Milei al convocar a la bancada es interpretada también como una jugada orientada a consolidar su liderazgo sobre el bloque parlamentario, en especial luego de los recientes movimientos de autonomía exhibidos por Patricia Bullrich.