Adrián Suar le respondió a Javier Milei: "No todo es blanco o negro..."

Durante la premiere de "Jaque Mate", el film de acción que protagoniza, Suar sostuvo que "no es blanco o negro", y explicó: "Se produce un debate, opino con todo respeto sobre cultura que es una rama que conozco".

"Opino sin generalizar al extremo. Defiendo la cultura. En todos los espacios se puede mejorar, pero no desfinanciar. Es lo único que dije", argumentó el actor, y pareció querer bajarle el tono al disgusto del presidente, ya que señaló: "Si yo me expongo, me contestan".

En este marco, Suar deseó que "ojalá que las negociaciones lleguen a buen puerto", y afirmó: "En un debate sano, estoy para hablar con todos. Pero cuando se empieza a golpear, me siento incómodo porque no fue mi intensión".

Adrián Suar vs Javier Milei

Además, a otro medio televisivo aclaró que no defiende "a los privilegiados", en una clara respuesta a Milei. "Todo lo que dije fue con mucho respeto. Se están debatiendo cosas de la cultura y yo soy un artista popular que defiende la cultura y opino de lo que sé”, dijo.

“Siempre estuve de acuerdo en mejorar lo que estaba mal. En lo que no estoy de acuerdo es que no se pueda dar un debate sanamente. Es falso que las cosas se arreglan para el beneficio de unos pocos, ya que en fondo nacional de las artes es un beneficio para la cultura y para mucha gente que está estudiando”, manifestó.