Paritaria docente: de cuánto es el aumento que ofreció la provincia de Buenos Aires
La propuesta contempla una suba del 5% en julio y otro 2% en agosto. Los sindicatos la pondrán a consideración y de aceptarse habrá una nueva revisión en septiembre.
La provincia de Buenos Aires les ofreció a los gremios docentes un aumento salarial del 7% en dos tramos, en el marco de una nueva reunión paritaria realizada en La Plata.
La oferta fue presentada al Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), cuyos sindicatos resolvieron ponerla a consideración de las bases antes de definir una respuesta. Además, el Gobierno bonaerense se comprometió a reabrir las negociaciones paritarias en septiembre.
Desde la administración de Axel Kicillof señalaron que la propuesta se formuló en un contexto de "asfixia financiera extrema sobre la provincia de Buenos Aires producto de las decisiones y políticas del Gobierno nacional".
Además de la cuestión salarial, las partes avanzaron en una serie de medidas para abordar las situaciones de violencia contra los trabajadores de la educación. En ese marco, acordaron incorporar una adenda al Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación por hechos de violencia y acoso, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de prevención, asistencia y tratamiento de los casos graves o complejos.
También se lanzará la campaña "Cuidemos a quienes enseñan", que incluirá materiales gráficos y audiovisuales, capacitaciones, acciones de concientización y la promoción de acuerdos de convivencia y corresponsabilidad entre las escuelas y las familias.
La reapertura de las negociaciones llegó después del paro docente realizado la semana pasada, que, según los gremios, alcanzó una adhesión cercana al 95% en toda la provincia. Esa medida de fuerza llevó al Gobierno bonaerense a convocar nuevamente a las partes luego de que una primera reunión terminara sin acuerdo.
En el encuentro anterior, realizado el viernes, la Provincia había ofrecido un aumento del 2,5% para julio, propuesta que fue rechazada por los sindicatos, que reclamaron una mejora. Antes de eso, otra audiencia paritaria había finalizado sin una oferta salarial, aunque el Ejecutivo bonaerense ratificó el pago del medio aguinaldo en tiempo y forma y advirtió sobre las dificultades financieras que atraviesa la provincia.
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