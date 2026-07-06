Paritaria docente: de cuánto es el aumento que ofreció la provincia de Buenos Aires

La reapertura de las negociaciones llegó después del paro docente realizado la semana pasada, que, según los gremios, alcanzó una adhesión cercana al 95% en toda la provincia. Esa medida de fuerza llevó al Gobierno bonaerense a convocar nuevamente a las partes luego de que una primera reunión terminara sin acuerdo.

En el encuentro anterior, realizado el viernes, la Provincia había ofrecido un aumento del 2,5% para julio, propuesta que fue rechazada por los sindicatos, que reclamaron una mejora. Antes de eso, otra audiencia paritaria había finalizado sin una oferta salarial, aunque el Ejecutivo bonaerense ratificó el pago del medio aguinaldo en tiempo y forma y advirtió sobre las dificultades financieras que atraviesa la provincia.