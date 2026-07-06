Renunció una funcionaria clave de Sandra Pettovello en Capital Humano
María Gabriela Real dejó la coordinación del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales por motivos personales y ya tendría reemplazante.
El Ministerio de Capital Humano sumó una nueva baja en su estructura tras la renuncia de María Gabriela Real, quien se desempeñaba como coordinadora del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.
Según trascendió, se trataba de una funcionaria de perfil técnico que ocupaba cargos en el área social del Estado desde 2017, durante el gobierno de Cambiemos, será reemplazada por el economista David Guido de Graaff, quien hasta ahora se desempeñaba como su segundo y continuará al frente de un área que depende directamente de la ministra Sandra Pettovello.
Desde la Casa Rosada aseguraron que la renuncia se produjo "en muy buenos términos y por motivos personales" y remarcaron que De Graaff cuenta con experiencia en la gestión pública, ya que entre 2015 y 2019 integró el Ministerio de Desarrollo Social durante la administración de Mauricio Macri, que estaba a cargo de Carolina Stanley.
La salida de Real se produce en un contexto de disputas judiciales con organizaciones sociales por la reestructuración del programa Potenciar Trabajo y se suma a los numerosos cambios que atravesó la cartera desde la llegada de Pettovello.
Entre las modificaciones más relevantes figura la salida del exsecretario de Niñez y Familia Pablo de la Torre, quien fue reemplazado por Juan Bautista Ordóñez. Antes de incorporarse al sector público, Ordóñez trabajó en empresas privadas como Barrick Gold y Codere.
De acuerdo con fuentes cercanas a la exfuncionaria, María Gabriela Real planea regresar al ámbito privado para retomar su actividad en organizaciones no gubernamentales.
Cambios en el Ministerio de Salud: renunció Guido Giana y ya tiene reemplazante
Este lunes presentó su renuncia el secretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud, Guido Giana, por "motivos personales". Su reemplazo será Rodrigo Sbarra, quien hasta esta semana se desempeñaba como segundo en esa dependencia del Estado.
El paso de Giana por el Ministerio de Salud fue breve: asumió en noviembre de 2025, pero hasta ese momento tenía cinco años de experiencia como ejecutivo en el Sanatorio Güemes, vinculado al ministro de Salud, Mario Lugones.
En apenas siete meses se convirtió en el hombre de confianza de Lugones para modernizar el Ministerio de Salud.
Giana tenía en su haber un paso como gerente Económico-Financiero del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP–PAMI) durante el gobierno de Mauricio Macri.
Así como Giana reemplazó a Cecilia Loccisano, ahora lo sucederá el economista Rodrigo Sbarra, que hasta hoy ostentaba el cargo de subsecretario de Coordinación Administrativa por elección del mismísimo secretario saliente.
Desde el Ministerio de Salud aseguraron que "Sbarra garantiza la continuidad del trabajo que el Ministerio viene llevando adelante desde el inicio de la gestión".
La cartera sanitaria informó que Sbarra "seguirá el mismo equipo de trabajo, que continuará impulsando la agenda de transformación, con el objetivo de profundizar las políticas de desburocratización, eficiencia, transparencia y modernización del sistema de salud, en línea con los lineamientos establecidos por el presidente Javier Milei".
A Giana, mientras tanto, le agradecieron por su "trabajo, compromiso y profesionalismo".
El nombramiento quedará plasmado en el Boletín Oficial de este martes, pero más allá de eso la cartera sanitaria despidió con agradecimientos a Giana, un ingeniero químico que terminó especializado en administración hospitalaria y en gestión pública.
Muy probablemente Giana deje el ámbito público para volver al sector de Salud privada, donde el desgaste y la visibilidad política suelen ser menos obvios.
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