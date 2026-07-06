Renunció una funcionaria clave de Sandra Pettovello en Capital Humano

De acuerdo con fuentes cercanas a la exfuncionaria, María Gabriela Real planea regresar al ámbito privado para retomar su actividad en organizaciones no gubernamentales.

Cambios en el Ministerio de Salud: renunció Guido Giana y ya tiene reemplazante

Este lunes presentó su renuncia el secretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud, Guido Giana, por "motivos personales". Su reemplazo será Rodrigo Sbarra, quien hasta esta semana se desempeñaba como segundo en esa dependencia del Estado.

El paso de Giana por el Ministerio de Salud fue breve: asumió en noviembre de 2025, pero hasta ese momento tenía cinco años de experiencia como ejecutivo en el Sanatorio Güemes, vinculado al ministro de Salud, Mario Lugones.

En apenas siete meses se convirtió en el hombre de confianza de Lugones para modernizar el Ministerio de Salud.

Giana tenía en su haber un paso como gerente Económico-Financiero del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP–PAMI) durante el gobierno de Mauricio Macri.

El Ministerio de Salud anunció cambios en su estructura: sale Guido Giana, sube Rodrigo Sbarra

Así como Giana reemplazó a Cecilia Loccisano, ahora lo sucederá el economista Rodrigo Sbarra, que hasta hoy ostentaba el cargo de subsecretario de Coordinación Administrativa por elección del mismísimo secretario saliente.

Desde el Ministerio de Salud aseguraron que "Sbarra garantiza la continuidad del trabajo que el Ministerio viene llevando adelante desde el inicio de la gestión".

La cartera sanitaria informó que Sbarra "seguirá el mismo equipo de trabajo, que continuará impulsando la agenda de transformación, con el objetivo de profundizar las políticas de desburocratización, eficiencia, transparencia y modernización del sistema de salud, en línea con los lineamientos establecidos por el presidente Javier Milei".

A Giana, mientras tanto, le agradecieron por su "trabajo, compromiso y profesionalismo".

El nombramiento quedará plasmado en el Boletín Oficial de este martes, pero más allá de eso la cartera sanitaria despidió con agradecimientos a Giana, un ingeniero químico que terminó especializado en administración hospitalaria y en gestión pública.

Muy probablemente Giana deje el ámbito público para volver al sector de Salud privada, donde el desgaste y la visibilidad política suelen ser menos obvios.