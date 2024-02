El Gobierno echa a más de 100 trabajadores de la Agencia Nacional de Discapacidad

Luego, detalla con nombre y apellido a los 135 afectados con la acción, que se conoció horas después de que la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) calificara de "acto de discriminación" la burla que avaló el presidente Javier Milei el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, en la red social X (ex Twitter).

down.jpg

Fuentes oficiales de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) señalaron a Ámbito que los contratos de los 135 empleados "presentaban condiciones irregulares en sus tareas". Tras un relevamiento interno, la Andis constató que estas personas "no iban a trabajar o no podían justificar sus labores".

"En otros casos había superposición de actividades, por lo que después de esta decisión no se verán afectadas las prestaciones del organismo a los beneficiarios", agregó al fuente.

Qué respuesta recibieron en ASDRA

Los miembros de ASDRA agregaron que "desde la Red T21 hubo un contacto con el Equipo de Comunicación del Ejecutivo nacional, que consideró el ataque discriminatorio de Javier Milei a las personas con discapacidad como 'un error'". También hubieron contactos con la Agencia Nacional de Discapacidad pero, por ahora, "no hubo respuestas", según informaron.

Milei enojado

En su descargo, ASDRA recordó que "durante el día de ayer, el presidente Milei respaldó mensajes en X (ex Twitter) que se burlaban de Torres -por supuestamente- no abrir su cuenta de correo electrónico.

Uno de los "me gusta" que el presidente otorgó fue a un meme que mostraba a Torres con características de una persona con síndrome de Down, como si esa condición fuera la causa por la cual el gobernador no había visto su correo a tiempo".