Ajuste a los más débiles: dejaron a la deriva a los hijos de las mujeres víctimas de femicidios

ni una menos2.jpg

En esa misma línea, Mariángeles Zárate, madre de Eliana Mendilaharazu asesinada por su pareja en 2020, aseguró este viernes en diálogo con Radio con Vos que "desde que asumió el nuevo gobierno en diciembre pasado no nos pagaron más el subsidio"

Zárate apuntó contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que como única respuesta que les brindaron ante sus reiterados reclamos fue "no hay plata".

Eliana fue víctima de una feroz golpiza que le propinó su entonces pareja, Marcos Ponce. Tuvo que ser hospitalizada de urgencia por la gravedad de sus heridas y tras agonizar durante 70 días en el hospital, murió el 27 de octubre de 2020. Tenía cuatro hijos, el más chiquito tenía apenas dos meses, que hoy viven con su tía, hermana de Eliana.

pettovello Sandra Pettovello

"Me quedaron cuatro nietos, hijitos de Ely mendilaharzu. Uno, de apenas dos meses, es hijo del femicida. Hicimos todos los trámites para cobrar la reparación económica por todos los chicos, pero sólo logramos que el año pasado cobrara una de ellas. El resto no, y desde este gobierno nos comunicaron que no iban a pagar indemnizaciones", aseguró a Radio con Vos Zárate.

En los primeros siete meses de este año ya se registraron 168 femicidios. Gran parte de las mujeres asesinadas eran madres y entre ellas suman 178 hijos que quedaron a la deriva sin la protección del Estado. Es que el gobierno de Milei, además de no pagar el subsidio previsto en la Ley Brisa dejó también de dar de alta a nuevos chicos hijos de víctimas de femicidios.

Se estima que desde la sanción de la Ley Brisa en 2008, unos 5.000 niños perdieron a sus madres a causa de la violencia de género.

Milei Caputo.jpg Luis Caputo y Javier Milei

"Estamos sosteniéndonos como podemos, luchándola. A principio de año me dijeron que estaban revisando los papeles y hasta hoy no hay novedades. llamamos, y llamamos, y nada. Primero nos dijeron que no había plata. Esta semana recibimos un audio: 'Las cosas están igual desde diciembre, estamos a la espera de definiciones'. Es decir, todavía no tenemos ninguna solución y son cuatro chiquitos que necesitan alimentarse, vestirse, ir a la escuela, tomar medicamentos. Mi hija Macarena ya tenía tres hijos. Ahora está criando a siete", contó Zárate a Clarín.

La Ley Brisa

El 4 de julio de 2018 la Cámara de Diputados aprobó y sancionó por unanimidad la Reparación Económica para Niñas, Niños y Adolescentes para hijos e hijas de madres víctimas de femicidios más conocida como Ley Brisa. Se trata de un monto mensual equivalente a la jubilación mínima. Es la ley 27.452 y no se está cumpliendo.

Daiana de los Ángeles Barrionuevo tenía 24 años cuando desapareció el 20 de diciembre de 2014. La encontraron muerta veinte días después dentro de una bolsa de basura en un arroyo de Moreno. La había asesinado su ex pareja, Iván Adalberto Rodríguez, el padre de sus hijos. Entonces los gemelos tenían 7 años, y Brisa, 2. Cintia, su tía, hermana de Daiana, los llevó a vivir a su casa. Ya tenía tres hijos, y de pronto, comenzó a criar a seis. Brisa usaba pañales y mamadera.

Violencia de Genero-niunamenos-marcha.jpg

Este caso inspiró la ley.

Están alcanzadas por la ley Brisa todas las personas menores de 21 años cuya madre, padre o progenitor afín murió a causa de violencia de género o de violencia dentro de la familia. Pueden ser argentinos o residentes. Si son residentes deben acreditar residencia de 2 años de manera continua. Además las personas con discapacidad pueden cobrar la reparación económica sin límite de edad.