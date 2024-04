Ajuste sobre los trabajadores: el drama de los despidos de Javier Milei en primera persona

Aunque para la Casa Rosada y el ministerio de Economía que conduce Luis "Toto" Caputo se tratan apenas de números en una planilla de excel que cada tres meses deben reducir, lo cierto es que detrás de cada uno de ellos hay trabajadores que se quedan en la calle.

Así lo dejó en evidencia el testimonio de una mujer que contó a C5N el dramático momento que vive después de ser despedida de la Secretaría de Cultura por orden del Gobierno Nacional.

"Después de 31 años me quedé sin trabajo", afirmó entre lágrimas. "Después de 31 años de trabajo. Con lo que me costó volver, me echaron en 2016. Estuve casi seis años de volver al Estado y ahora otra vez esto. No tiene perdón de Dios", aseguró.

Con los ojos llenos de lágrimas, la mujer explicó que su marido es jubilado, cobra la mínima y se encuentra enfermo operado del corazón: "Si me quedo sin trabajo que mierda voy a comer".

Otro joven que trabajaba como Coordinador del Área de Logística en el Área de Diversidad por casi diez años, también contó su testimonio: "Fui despedido el 31, el miércoles pasado me enteré vía mail. Creo que no es la forma de decirle a una persona que se queda sin trabajo, que no tiene cómo darle de comer a su familia".

"Uno lo hace por amor, porque cree que el Estado está para esa gente, para los que menos tienen. Que venga un Gobierno y te diga que tu trabajo no vale", explicó. Además, denunció que "hace tres meses que asumieron y en el edificio donde trabajo no se presentó ningún funcionario", como para inspeccionar el funcionamiento del área.