José Luis Espert declaró ser parte de una empresa que vale $1
Las declaraciones juradas del candidato de La Libertad Avanza (LLA) muestran inconsistencias y anomalías contables.
Tras conocerse el informe judicial de Estados Unidos que reveló un vínculo financiero directo entre José Luis Espert y el empresario narco Fred Machado, trascendió que el diputado y candidato de La Libertad Avanza declaró tener una empresa de $1 y propiedades inconsistentes.
El análisis de las declaraciones del economista libertario durante los últimos tres años revela inconsistencias y anomalías contables que, según especialistas en ética pública, no parecen meros errores de carga.
Algunas de las inconsistencias de las declaraciones juradas de José Luis Espert
-
Varianza S.A.: La sociedad fue declarada en 2023 por $50.000, pero en 2024 figura con un precio simbólico de apenas $1, lo que sugiere que supuestamente carece de cualquier valor económico, algo que no se ajusta a ningún criterio normativo ni contable.
Propiedades inconsistentes: Las superficies de sus inmuebles presentan variaciones drásticas de un año a otro. Su casa en Beccar pasó de 250 m² en 2023 a 472 m² en 2024, mientras que una propiedad en Pergamino figura con 1 m² en 2023 y 212 m² en 2024.
Movimientos de dólares: Los fondos bancarizados en dólares cayeron de US$34.000 en 2023 a solo US$281 en 2024, sin que se modificara su declaración de US$15.000 en efectivo.
Denuncian que Espert figura como receptor de millonario pago de un argentino acusado de narcotráfico
El vínculo entre el diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, y Federico “Fred” Machado —un argentino con pedido de extradición de Estados Unidos por narcotráfico y fraude— ha escalado a un nivel "indisimulable", según una reciente investigación que denuncia una presunta transferencia de 200.000 dólares al candidato libertario en Buenos Aires.
Una contabilidad atribuida por fiscales de Texas a Machado indicaría una presunta transferencia de 200.000 dólares a Espert en 2020, de acuerdo con una nota de Sebastián Lacunza para El Diario Ar.
Al respecto de esta investigación, la periodista Nancy Pazos reveló que Espert "plantó la campaña este finde" y "dejó solo a Diego Santilli recorriendo la sexta"; mientras que Jorge Rial aseguró que "todavía no se dieron a conocer todas las pruebas" contra el libertario. "Esperen a mañana", advirtió el conductor de Argenzuela.
La cifra, anotada el 1 de febrero de 2020 en un registro de egresos, forma parte del expediente de tribunales federales de Texas que ya resultó en una condena de 16 años de prisión a la socia de Machado, Debra Lynn Mercer-Erwin, por narcotráfico, lavado de dinero y fraude.
Machado está procesado en la misma causa y se encuentra detenido en Viedma a la espera de una decisión de la Corte Suprema sobre su extradición.
Según la documentación, la transferencia provino del fideicomiso Aircraft Guarantee Corp que gestionaban Machado y Mercer-Erwin bajo un esquema Ponzi (una estafa que comercializaba aviones que no existían). Este esquema habría defraudado US$350 millones, según estimaciones de los fiscales.
Al ser consultados por El Diario Ar sobre la presunta transferencia, Espert no respondió. Machado y su abogado optaron por el silencio.
Este revelador detalle en la contabilidad fue encontrado por el equipo de Juan Grabois, quien la semana pasada denunció a Espert por lavado de activos ante tribunales federales de San Isidro.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario