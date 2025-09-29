José Luis Espert declaró ser parte de una empresa que vale $1

Al respecto de esta investigación, la periodista Nancy Pazos reveló que Espert "plantó la campaña este finde" y "dejó solo a Diego Santilli recorriendo la sexta"; mientras que Jorge Rial aseguró que "todavía no se dieron a conocer todas las pruebas" contra el libertario. "Esperen a mañana", advirtió el conductor de Argenzuela.

La cifra, anotada el 1 de febrero de 2020 en un registro de egresos, forma parte del expediente de tribunales federales de Texas que ya resultó en una condena de 16 años de prisión a la socia de Machado, Debra Lynn Mercer-Erwin, por narcotráfico, lavado de dinero y fraude.

Machado está procesado en la misma causa y se encuentra detenido en Viedma a la espera de una decisión de la Corte Suprema sobre su extradición.

Según la documentación, la transferencia provino del fideicomiso Aircraft Guarantee Corp que gestionaban Machado y Mercer-Erwin bajo un esquema Ponzi (una estafa que comercializaba aviones que no existían). Este esquema habría defraudado US$350 millones, según estimaciones de los fiscales.

Al ser consultados por El Diario Ar sobre la presunta transferencia, Espert no respondió. Machado y su abogado optaron por el silencio.

Este revelador detalle en la contabilidad fue encontrado por el equipo de Juan Grabois, quien la semana pasada denunció a Espert por lavado de activos ante tribunales federales de San Isidro.