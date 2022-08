Amenazaron de muerte a Alberto Fernández

Y agregó: "No me preocupo mucho, no es la primera vez".

Al ser consultado sobre cómo fueron esas amenazas, indicó: "No puedo contarlo porque temo estar interfiriendo en la investigación".

Por otro lado, confirmó que impulsa una manifestación en respaldo de la vicepresidenta Cristina Kirchner: "Impulso la marcha porque vivimos un momento muy singular. No me resulta preocupante salir a la calle a expresar lo que pensamos en la medida que sea en términos democráticos", dijo en declaraciones a El Destape Radio.

El presidente Alberto Fernández sostuvo este jueves que en su gobierno "no amenazamos ni perseguimos ni operamos sobre fiscales ni jueces". La aclaración la hizo luego de sus dichos brindados en la noche de este miércoles durante una entrevista televisiva donde aseguró que “Nisman se suicidó y yo espero que no haga algo así el fiscal Luciani".

Según Fernández, hubo "una enorme tergiversación" de sus declaraciones sobre una comparación entre los fiscales Alberto Nisman y Diego Luciani.

"Lo que siento es que ha habido una enorme tergiversación de lo que dije. La frase aislada fue parte de una pregunta que me sorprendió. No tengo ningún temor de que pueda pasar eso", insistió.

ALBERTO NISMAN LUCIANI