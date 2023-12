Alberto Fernández denuncia a Patricia Bullrich de montar una operación de prensa y suspende su viaje a España

"Tan solo la duda que puede haber sembrado la operación periodística fundada en un tuit que fue borrado de las redes, me determina a suspender las actividades que tenía previstas. Un viaje y una conferencia no cambian mi vida", posteó Fernández en X.

Embed En el día de ayer, la Ministra de Seguridad difundió un tweet en el que informaba la derogación de un decreto firmado por mi y aclarando que iba a poner el fin al gasto que representa que un ex presidente cuente con custodia cuando se desplaza al exterior. pic.twitter.com/88KFoCItmk — Alberto Fernández (@alferdez) December 14, 2023

A través de un extenso hilo en la red social X, defendió el decreto que le brinda custodia a él y su familia; y salió al cruce del posteo de la ministra de seguridad en el que anunciaba la presunta derogación de dicha medida, que luego borró.

"La Ministra de Seguridad difundió un tweet en el que informaba la derogación de un decreto firmado por mi y aclarando que iba a poner el fin al gasto que representa que un ex presidente cuente con custodia cuando se desplaza al exterior. Para mi sorpresa, el tweet ha sido borrado de la cuenta", escribió Alberto.

Además destacó que la custodia a ex presidentes y sus familias es algo que existe desde antes de su mandato. "No he reclamado ningún trato especial con la custodia. La misma me fue dada directamente por lo que emana de las normas vigentes que, repito, llevan muchos años. Precisamente por esas normas es que el ex presidente Mauricio Macri contó en muchas ocasiones con el servicio de custodia (a mi juicio con razón) viajando a los más variados lugares del mundo", escribió.

Por el escándalo que se suscitó con el viaje, el ex presidente decidió suspender la actividad académica que tenía prevista en España e Italia.