Alberto Fernández: "Nunca estuve peleado con Cristina Kirchner"

Fernández aseguró que "nunca estuvo peleado" con la vicepresidenta Cristina Fernández, aunque pueden haber tenido "diferencias".

En declaraciones a TN, el mandatario señaló que "tenemos que ser muy firmes en exigirle a Argentina que tenga un sistema judicial realmente independiente y con jueces probos".

Alberto sostuvo hoy que la Vicepresidenta es "peronista" y llamó a que "en 2023 no vuelva a ganar" la alianza opositora Juntos por el Cambio (JxC).

"Me encantaría que (Mauricio) Macri explique en los tribunales por qué hizo lo que hizo con la deuda", dijo el Presidente sobre el acuerdo firmado por la administración de Cambiemos con el FMI.

"No me importa lo que hace Macri, quiero que explique ante tribunales por qué hizo lo que hizo con la deuda, con los parques eólicos, con el Correo, el cúmulo de denuncias que hay sobre él que hasta el día de hoy la justicia no ha investigado. Qué hizo con los peajes", señaló.