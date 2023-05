Alberto Fernández: "Recibimos un país que estaba en default"

Alberto Fernández insistió que en que le tocó "gobernar un tiempo difícil" del país y recordó que el gobierno de Mauricio Macri "tomó una deuda insostenible para la Argentina".

"Nos ha tocado gobernar un tiempo difícil. Recibimos el país en una situación compleja, un país en default con la enorme deuda que habían tomado, de características singulares, en récord de tiempo y cantidad, 150 mil millones de dólares tomada en menos de dos años", dijo Fernández.

“Nos pasó la mayor sequía desde 1929. Significó que ingresen a la Argentina 20 mil millones de dólares menos y que 13 mil millones de dólares dejaron de circular entre nosotros", justificó el Presidente.

"Aunque tuvimos que negociar con el Fondo, no somos complacientes con el Fondo ni salimos de la irracionalidad de no discutir la deuda. Siempre tuvimos un horizonte claro, la producción y el trabajo. Crecimos 16 puntos en los últimos dos años. Hay 30 mil pymes funcionando. La desocupación bajó a menos del 6 por ciento. Desafío a cualquiera a que venga a negar esto que estoy diciendo", dijo el mandatario.

De cara a las Elecciones 2023, Fernández pidió hoy a la ciudadanía que "no se equivoque" a la hora de votar , advirtió que "los que dicen tener el remedio son los que trajeron la enfermedad y los que dicen ser el antisistema son los más que defienden el sistema" y, en un mensaje hacia el interior del Frente de Todos, pidió que "dejemos de discutir entre nosotros porque el problema está con los otros".

"Les pido que no nos equivoquemos, los que dicen tener el remedio son los que trajeron la enfermedad, los que dicen ser el antisistema son los más que defienden el sistema. Los que nos dicen cómo resolver el problema de la deuda y el déficit son los mismos que lo crearon e hicieron negocios. Yo me voy con la tranquilidad de que ningún hermano mío se volvió millonario. Me voy con lo mismo que llegué. Dejemos de discutir entre nosotros, el problema no está entre nosotros, está con los otros", dijo el Presidente en un acto en Tecnópolis.

El Presidente estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Agustín Rossi; la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, y el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren.

