Alejandro Fargosi, el abogado del fondo buitre Burford Capital que Milei puso como diputado en la Ciudad

Fargosi.jpg Alejandro Fargosi, abogado de Burford Capital.

En concreto, Fargosi logró que nuestro país debiera hacer pagos por cientos de millones de dólares al mencionado grupo; en realidad, al fondo que había adquirido en España el derecho a litigar: Burford Capital, al que el abogado y diputado libertario representaba.

El mismo fondo buitre que volvió a demandar a la Argentina, específicamente en el caso YPF, pero que esta vez perdió el juicio y mucho dinero (porque sus acciones en Wall Street se derrumbaron) a raíz del reciente fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.

Como se sabe, en esa instancia se revocó la sentencia dictada por Loretta Preska, que implicaba un multimillonario pago en dólares, al desestimar los reclamos de Burford Capital por incumplimiento de contrato contra la Argentina, confirmando la decisión favorable a YPF y argumentando incluso que el proceso judicial jamás debió llevarse adelante.