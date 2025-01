Alfa de Gran Hermano confirmó que quiere ser candidato a legislador de La Libertad Avanza

"Lo primero que pasa por la Argentina es la Seguridad. Que vos, yo y todos los que estamos acá, podamos salir de casa tranquilos, y no tener que estar mirando o esperando a que venga una moto y nos peguen cuatro balazos", dijo Santiago.

En tanto, Alfa también apuntó contra los gremios. "Hay que terminar con la antinomia empleador - empleado. Que sea todo más simple. Que el empleado se sienta feliz en su trabajo y quiera al empleador, que no sea su enemigo, Terminar con las cuotas sindicales, ¿de qué sirve lo que se llevan los sindicatos?", indicó.

Walter Santiago estuvo presente en el acto de Karina Milei en Mar del Plata y se iniciaron los rumores de una posible candidatura a legislador por parte del exparticipante de Gran Hermano.



"Si mi aporte sirve, arriba", dijo el ex Gran Hermano al portal LPO, luego que se difundieran los rumores que lo vinculaban con LLA.

En este medio, el exparticipante también sostuvo que en el hipotético caso de ocupar un cargo político dijo que invitaría a debatir sobre la inseguridad, el trabajo y los sindicatos.

"No voy por la guita, tengo mi vida hecha, me alcanza para ser feliz", sostuvo Alfa, de acuerdo con el mencionado portal. El ex GH sostuvo que los Milei "están cambiando las cosas de verdad, pese a que está costando" y que el país debe tener un "cambio de educación, de mentalidad, que el empleado no se pelee con el empleador y que el sueldo sea digno".