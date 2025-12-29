Allanan al director del Servicio Penitenciario Federal por la compra de comida en mal estado para el penal de Ezeiza

La investigación reveló que ambas empresas compartían camiones, empleados y facturaciones cruzadas por $150.000.000, operatoria que difícilmente pasara inadvertida. En el Juzgado Federal de Lomas de Zamora aseguran que las autoridades del SPF “no podían desconocer esta licitación” y los nexos entre las firmas concursantes.

A la causa se sumó el dato de que Martínez se movilizaba en un vehículo a nombre de Enrique “Quique” Antequera, un prófugo vinculado a la feria La Salada. Pese a los pedidos de nulidad de la fiscalía, Villena ratificó el avance del expediente y confirmó el respaldo de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, para continuar con la investigación.