Bromas y definiciones: Lautaro Maislin de C5N mostró lo que no se vio de la asunción de Diego Santilli
El flamante jefe de Gabinete asumió en la Casa Rosada en un acto del que también participó Manuel Adorni y que dejó algunas perlitas.
La asunción de Diego Santilli como jefe de Gabinete en la Casa Rosada dejó las primeras definiciones del flamante funcionario sobre la continuidad del Gobierno, el futuro de Manuel Adorni y la conformación de su equipo, además de algunos momentos distendidos durante el acto de traspaso.
La presencia del exfuncionario fue una de las imágenes más fuertes que dejó la ceremonia y muchos interpretaron el gesto como una señal institucional de cara a la Justicia.
En ese contexto, uno de los momentos más relajados se produjo cuando el periodista de C5N Lautaro Maislin le preguntó a Analía Maiorana, esposa de Santilli, si el abrazo entre el flamante jefe de Gabinete y Adorni había sido genuino. Entre risas, respondió: "Ay, ni lo miré, chau".
Al finalizar el evento, Santilli habló con los medios y ratificó el rumbo del Gobierno: "Hay que seguir avanzando con las reformas que hemos llevado adelante con el presidente y los gobernadores. Obviamente, hay que entender que cada provincia tiene su realidad, sus historias y su futuro, pero con mucho respeto".
Sobre la situación de Manuel Adorni, aseguró que "se va a ir a defender a la Justicia sin fueros y sin privilegios". Sin embargo, y más allá del discurso oficial, cabe recordar que los ministros nacionales no cuentan con fueros, además, por estas horas el fiscal Pollicita no estaría convencido de que el exjefe de Gabinete no haya utilizado su posición para entorpecer la investigación.
Respecto de la continuidad del equipo que acompañaba a su antecesor, el actual jefe de Gabinete evitó dar precisiones y respondió: "Esa es una decisión que voy a tomar en los próximos días".
Por último, aseguró que el oficialismo mantendrá la estrategia parlamentaria junto al PRO y la UCR. "Nosotros venimos trabajando en el Congreso y en las reformas que llevamos adelante con el PRO y con la UCR y vamos a seguir de la misma manera", concluyó.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario