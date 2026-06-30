Bromas y definiciones: Lautaro Maislin de C5N mostró lo que no se vio de la asunción de Diego Santilli

Respecto de la continuidad del equipo que acompañaba a su antecesor, el actual jefe de Gabinete evitó dar precisiones y respondió: "Esa es una decisión que voy a tomar en los próximos días".

Por último, aseguró que el oficialismo mantendrá la estrategia parlamentaria junto al PRO y la UCR. "Nosotros venimos trabajando en el Congreso y en las reformas que llevamos adelante con el PRO y con la UCR y vamos a seguir de la misma manera", concluyó.