Guillermo Francos afirmó que Manuel Adorni no era "idoneo" para ser jefe de Gabinete

"Es una designación que tiende a generar lazos, relaciones y acuerdos. Es un dirigente que busca diálogo, consenso y acuerdos. Ojalá pueda aplicar toda esa experiencia para avanzar en las reformas que el país necesita en esta etapa", indicó.

Por otra parte, Guillermo Francos rechazó las versiones sobre el supuesto pago de sobresueldos a funcionarios y remarcó que durante su gestión nunca recibió un adicional por fuera de su salario, y agregó que, si existió algún caso, "tampoco se enteró", ya que los únicos incrementos que se otorgaron fueron "dentro de la ley para ministros y funcionarios".