Guillermo Francos afirmó que Manuel Adorni no era "idoneo" para ser jefe de Gabinete
El exfuncionario sostuvo que la designación "no salió bien", consideró que Javier Milei demoró su salida
Guillermo Francos cuestionó el paso de Manuel Adorni por la Jefatura de Gabinete, puso en duda su desempeño al frente del cargo y respaldó el nombramiento de Diego Santilli. Al ser consultado sobre la idoneidad de quien fue su sucesor, el exjefe de Gabinete fue contundente: "No quedó demostrado".
En ese sentido, sostuvo: "No puedo decir que el presidente se haya equivocado. Él creyó que era necesario hacer algunos cambios, pero lamentablemente no salió bien".
"Creo que duró demasiado tiempo y el costo fue que no se pudo avanzar en la explicación de las reformas que había encarado el Gobierno en esta segunda etapa, que son muy importantes", sostuvo.
Sobre las acusaciones que pesan sobre el exvocero, Francos evitó profundizar y remarcó que será la Justicia la que determine las responsabilidades: "Lo debe explicar en la Justicia. Hubo cosas que no fueron claras para la opinión pública, pero no puedo hacer otra valoración", afirmó.
En contraposición, respaldó el desembarco de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete y consideró que Javier Milei "cortó por lo sano". Además, sostuvo que la designación del exministro del Interior responde a la necesidad de fortalecer el armado político del oficialismo. "Tiene músculo político", afirmó, en línea con las declaraciones del Presidente en los últimos días.
"Es una designación que tiende a generar lazos, relaciones y acuerdos. Es un dirigente que busca diálogo, consenso y acuerdos. Ojalá pueda aplicar toda esa experiencia para avanzar en las reformas que el país necesita en esta etapa", indicó.
Por otra parte, Guillermo Francos rechazó las versiones sobre el supuesto pago de sobresueldos a funcionarios y remarcó que durante su gestión nunca recibió un adicional por fuera de su salario, y agregó que, si existió algún caso, "tampoco se enteró", ya que los únicos incrementos que se otorgaron fueron "dentro de la ley para ministros y funcionarios".
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