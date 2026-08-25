ANDIS: arranca el peritaje de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo y que salpican a la Suizo Argentina

La investigación judicial busca esclarecer presuntas irregularidades en la Andis vinculadas con contrataciones y pagos durante la gestión de Spagnuolo.

Los audios, que motivaron el expediente, pero que no se usaron como prueba a la hora de los procesamientos, contienen conversaciones en las que se mencionan supuestos retornos y maniobras de corrupción que involucran a funcionarios del gobierno y droguerías.

En esos audios atribuidos a Spagnuolo se escucha decir que le “estaban desfalcando la agencia” y se nombra a la droguería Suizo Argentina.

Los audios no fueron utilizados como prueba para procesar a Spagnuolo, pero su defensa pidió la nulidad de los mismos al sostener q son falsos. Finalmente se ordenó la pericia.

Con el inicio del peritaje la causa ingresará en una etapa considerada clave. Si los especialistas confirman la autenticidad de las grabaciones y descartan manipulaciones, el resultado podría fortalecer el valor probatorio del abundante material documental dentro del expediente.

Semanas atrás el juez Lijo Justicia rechazó el planteo de nulidad presentado por la defensa del Spagnuolo contra la pericia destinada a comparar su voz con los audios incorporados a la investigación y descartó suspender esa medida de prueba.

Por su parte, el fiscal Picardi pidió que para hacer el estudio y como Spagnuolo se niega a aportar su voz, se utilicen entrevistas públicas.

Los puntos de pericia propuestos por el fiscal Franco Picardi