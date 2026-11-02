André Janones, gurú digital de Lula da Silva, viajó a la Argentina para asesorar a Sergio Massa de cara a 2027
El creador del "Ejército de Lula" mantiene encuentros con el exministro de Economía y publicistas brasileños para delinear la estrategia digital del peronismo.
El diputado federal brasileño André Janones (PT-MG), reconocido por haber creado el "Ejército de Lula" y ser uno de los estrategas digitales responsables de la reelección del presidente de Brasil, se encuentra en la Argentina para mantener un encuentro clave con el exministro de Economía Sergio Massa.
De acuerdo a la información revelada por el diario Folha, el dirigente del Frente Renovador busca posicionarse nuevamente en la disputa presidencial de 2027 para enfrentar al actual mandatario Javier Milei.
La reunón de André Janones con Sergio Massa
De cara al armado del frente peronista, Massa compite internamente con el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien también aspira a convertirse en el candidato presidencial de la oposición.
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De la cumbre con Massa también participan los publicistas Rafael Marroquim y Chico Kertesz, quienes integraron el equipo de campaña de Lula da Silva (Marroquim se sumó en la segunda vuelta). El objetivo de la reunión es discutir los mecanismos necesarios para replicar en la Argentina la masiva acción en redes sociales impulsada por Janones, la cual movilizó a millones de brasileños y resultó un factor fundamental en las urnas.
El "método Janones" que salvó a Lula da Silva frente a los bots de la derecha
El protagonismo de Janones durante la campaña brasileña lo transformó en un referente indiscutido para las dirigencias políticas y en un ídolo de la izquierda internacional en el ámbito digital. Según detalla Folha, la profesora Issaaf Karhawi, de la Escuela de Comunicaciones y Artes de la Universidad de São Paulo (ECA-USP), remarcó que el éxito del "método Janones" a nivel mundial se explica por el alto nivel de participación y compromiso de "personas de verdad".
Karhawi contrastó este fenómeno orgánico con las tácticas de la derecha, cuya presencia en las redes fue sostenida durante mucho tiempo mediante un fuerte financiamiento y el uso masivo de bots. Como antecedente, la campaña presidencial de Jair Bolsonaro en 2018 ya utilizaba acciones coordinadas con perfiles falsos. Esta tendencia se mantuvo durante su mandato: en marzo de 2020, un estudio de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ) identificó que cerca del 55% de las publicaciones en la red social X (ex Twitter) en apoyo a Bolsonaro habían sido generadas por robots.
Para esquivar la entrega pulverizada y los filtros de los algoritmos de las redes sociales tradicionales, la táctica de Janones apostó por la comunicación directa y masiva. La clave estuvo en agrupar a más de 10,5 millones de integrantes en un único canal de WhatsApp, lo que le permitió a la campaña petista enviar mensajes, directivas y material de forma instantánea a toda su base de seguidores reales.
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