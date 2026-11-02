André Janones, gurú digital de Lula da Silva, viajó a la Argentina para asesorar a Sergio Massa de cara a 2027

El "método Janones" que salvó a Lula da Silva frente a los bots de la derecha

El protagonismo de Janones durante la campaña brasileña lo transformó en un referente indiscutido para las dirigencias políticas y en un ídolo de la izquierda internacional en el ámbito digital. Según detalla Folha, la profesora Issaaf Karhawi, de la Escuela de Comunicaciones y Artes de la Universidad de São Paulo (ECA-USP), remarcó que el éxito del "método Janones" a nivel mundial se explica por el alto nivel de participación y compromiso de "personas de verdad".

Karhawi contrastó este fenómeno orgánico con las tácticas de la derecha, cuya presencia en las redes fue sostenida durante mucho tiempo mediante un fuerte financiamiento y el uso masivo de bots. Como antecedente, la campaña presidencial de Jair Bolsonaro en 2018 ya utilizaba acciones coordinadas con perfiles falsos. Esta tendencia se mantuvo durante su mandato: en marzo de 2020, un estudio de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ) identificó que cerca del 55% de las publicaciones en la red social X (ex Twitter) en apoyo a Bolsonaro habían sido generadas por robots.

Para esquivar la entrega pulverizada y los filtros de los algoritmos de las redes sociales tradicionales, la táctica de Janones apostó por la comunicación directa y masiva. La clave estuvo en agrupar a más de 10,5 millones de integrantes en un único canal de WhatsApp, lo que le permitió a la campaña petista enviar mensajes, directivas y material de forma instantánea a toda su base de seguidores reales.