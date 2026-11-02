Dónde voto: ya se puede consultar el padrón electoral provisorio para las presidenciales del próximo año
El padrón electoral provisorio podrá consultarse hasta el 30 de noviembre y presentar reclamos para que sean corregidos en caso de errores u omisiones.
La Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó este lunes la posibilidad de consultar del padrón electoral provisorio de cara a las elecciones del próximo año en las que los argentinos elegirán presidente y vicepresidente, renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Así todos los argentinos habilitados para votar podrán comprobar si están debidamente incorporados al Registro Nacional de Electores y solicitar en todo caso correcciones a la Justicia electoral si detectan errores u omisiones.
El padrón podrá consultarse en el sitio oficial de la Justicia Electoral hasta el próximo lunes 30 de noviembre inclusive y podrá hacerse en el siguiente link: https://www.padron.gob.ar/.
En esta primera etapa, el registro contiene únicamente el nombre y apellido de los electores habilitados, además de la sección y el circuito electoral correspondientes. Todavía no se informa el establecimiento ni la mesa donde deberá votar cada ciudadano. Esos datos estarán disponibles cuando se publique el padrón definitivo una vez que se hayan procesdo todos los reclamos que surjan precisamente a partir de este lunes.
La Cámara Nacional Electoral recomendó realizar la verificación para evitar inconvenientes en los comicios del próximo año, en particular en los casos de cambios de domicilio o modificaciones en los datos personales.
El trámite es gratuito y se realiza por Internet. Los ciudadanos deben ingresar al sitio oficial, acceder al sistema de consulta y completar los datos de identificación solicitados.
Si detectan inconsistencias o no figuran en el registro, podrán presentar un reclamo ante la Justicia Nacional Electoral mediante el Sistema de Reclamos al Registro Nacional de Electores, que permite solicitar correcciones y consultar el estado de las presentaciones.
El procedimiento también contempla la posibilidad de comunicar la inclusión de personas que no deberían aparecer en el padrón.
La Cámara Nacional Electoral destacó además la importancia de que los jóvenes habilitados para votar por primera vez en 2027 comprueben su incorporación al registro.
En la Argentina, el voto está permitido a partir de los 16 años. Por ese motivo, quienes alcancen la edad requerida para participar en las próximas elecciones presidenciales podrán verificar su situación electoral.
La recomendación comprende especialmente a los adolescentes que realizaron la actualización obligatoria del Documento Nacional de Identidad (DNI), cuya información se utiliza para confeccionar los padrones.
Tras el período de revisión y las actualizaciones correspondientes, la Justicia Electoral avanzará con la elaboración del padrón definitivo, de acuerdo con los plazos establecidos por la legislación vigente.
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