Dónde voto: ya se puede consultar el padrón electoral provisorio para las presidenciales del próximo año

Urna de votación

Si detectan inconsistencias o no figuran en el registro, podrán presentar un reclamo ante la Justicia Nacional Electoral mediante el Sistema de Reclamos al Registro Nacional de Electores, que permite solicitar correcciones y consultar el estado de las presentaciones.

El procedimiento también contempla la posibilidad de comunicar la inclusión de personas que no deberían aparecer en el padrón.

La Cámara Nacional Electoral destacó además la importancia de que los jóvenes habilitados para votar por primera vez en 2027 comprueben su incorporación al registro.

En la Argentina, el voto está permitido a partir de los 16 años. Por ese motivo, quienes alcancen la edad requerida para participar en las próximas elecciones presidenciales podrán verificar su situación electoral.

La recomendación comprende especialmente a los adolescentes que realizaron la actualización obligatoria del Documento Nacional de Identidad (DNI), cuya información se utiliza para confeccionar los padrones.

Tras el período de revisión y las actualizaciones correspondientes, la Justicia Electoral avanzará con la elaboración del padrón definitivo, de acuerdo con los plazos establecidos por la legislación vigente.