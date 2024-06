Andrés Larroque llamó a apoyar a Axel Kicillof: "Es un emergente en el marco de esta catástrofe"

Y reflexionó: “Ante este panorama tan complejo, nos tenemos que ordenar nosotros”.

Además, el ministro de Desarrollo de la Comunidad denunció que la provincia de Bueno Aires todavía no recibió ni un centavo de transferencia del Estado y que el Gobierno nacional creó "una megaestructura" con "gente no idónea”: “Estamos observando una estructura política que no respeta la Constitución Nacional”, resaltó.

Al ser consultado por la figura de Javier Milei, Andrés Larroque dijo que es un "Presidente al que le interesa más sacarse fotos con gente famosa que gobernar su país”.

“Milei está de viaje de egresados claramente y uno no sabe si su alrededor lo mandó. Le recomiendo que más que pensar en su reelección, que piense en qué hará la semana que viene”, manifestó.