El Gobierno promulgó la Ley de Moratoria Previsional y 800 mil personas podrán jubilarse

Ahora la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) deberá informar el mecanismo por el cual por el cual los interesados podrán acogerse a la moratoria.

La reforma previsional entró en vigencia a partir de la publicación hoy en el Boletín Oficial del Decreto 132/2023 con las firmas del presidente Fernández; el jefe de Gabinete, Agustín Rossi y la ministra de Trabajo Raquel "Kelly" Olmos.

La Ley 27.705, cuya autoría corresponde a la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, establece un plan de pago de deuda previsional dirigido a hombres y mujeres que, pese a haber cumplido la edad jubilatoria, no cuentan con los 30 años de aportes necesarios de acuerdo a la ley 24.241; y a mujeres de entre 50 y 59 años, y hombres de entre 55 y 64 años, que todavía no llegaron a la edad límite, pero ya saben de antemano que no llegarán a los 30 años de aportes jubilatorios.

De acuerdo a la norma sancionada el último día de febrero, quienes accedan a la moratoria no podrán pagar cuotas adeudadas en la última década, sino que deberán remontarse a períodos anteriores.

El primer grupo de beneficiarios (quienes ya cumplieron la edad jubilatoria) podrán regularizar las deudas de aportes anteriores a diciembre de 2008. Los pagos serán descontados directamente de la jubilación que percibirán mensualmente.

Raverta y Alberto.jpg Fernanda Raverta, titular de la Anses y el presidente Alberto Fernández

Mientras que quienes están a menos de 10 años de cumplir la edad jubilatoria, podrán regularizar pagos pendientes anteriores al 31 de marzo de 2012.

De acuerdo con las estimaciones de la Anses, a partir de la moratoria previsional podrán jubilarse unas 800 mil personas que de otra manera no habrían podido hacerlo mientras que otras 900 mil podrán identificar los períodos de aportes faltantes y cancelarlos de manera anticipada antes de alcanzar la edad de jubilación.

El plan de pago de la deuda previsional para quienes ya tienen edad jubilatoria permitirá cancelar los aportes adeudados en cuotas mensuales. Ese aporte se calcula por una unidad de pago de deuda provisional (UPDP). El monto por cada mes adeudado es igual al 29% de la remuneración mínima imponible que equivale a unos 5.730 pesos a marzo de este año.

La deuda total se puede cancelar en cuotas, con un mínimo de dos y un máximo de 120, de acuerdo a la cantidad de años que se quieran pagar. El valor de la cuota luego se va ajustando de acuerdo a la movilidad en forma trimestral.

Ley 27.705:

Decreto 132/2023:

