"Profunda preocupación y rechazo": fuerte malestar empresario y duras críticas a Federico Sturzenegger

Bajo esa premisa, el reclamo apuntó directamente a la gestión del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger: "Pedimos coherencia entre los objetivos anunciados por el Gobierno al impulsar la modernización laboral y la reglamentación posterior", reclamaron desde la institución, reflejando el cambio de expectativas que generó la letra chica de la normativa.

Frente abierto de Federico Sturzenegger con la marina mercante

El malestar en torno a la figura de Sturzenegger sumó además un nuevo capítulo de alta tensión en el ámbito portuario y de la navegación comercial. Las críticas hacia el funcionario se intensificaron a raíz de su proyecto de desregulación del cabotaje, que generó un rechazo frontal por parte de la Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA).

El presidente de la entidad, Gustavo D’Amico, cuestionó duramente la falta de diálogo y las formas del ministro al impulsar los cambios sectoriales sin consultar a los actores involucrados. "Sturzenegger no nos consulta. Es irracional. Mandamos tres notas en nombre de FENA y no tuvieron ni el respeto de contestarlas", sentenció el referente empresario.

Ante este escenario, FENA —agrupación que representa al 95% de las compañías navieras del país— decidió abandonar su tradicional perfil moderado para iniciar una ofensiva legislativa en el Congreso. Con la advertencia de que el proyecto oficial representa "el certificado de defunción de la actividad", el sector empresario abrió un nuevo e imprevisible flanco de conflicto con la administración libertaria.