El cambio regresivo para el Día del Niño que decretó Javier Milei: cuándo se celebra este año

Bajo la administración encabezada por Javier Milei, el Ejecutivo nacional dio un nuevo giro normativo al firmar el Decreto 562/2025, una medida de carácter formal que estableció la modificación definitiva en el nombre de la tradicional jornada de agosto, sellando de este modo una nueva etapa en la historia de la celebración.

Desde entonces, el Gobierno libertario reestableció que el "Día del Niño" nuevamente se llame "Día del Niño".

Cuándo es el Día del Niño en 2026

Luego de sufrir algunas modificaciones a lo largo de los años, a partir del año 2013 quedó establecido de forma definitiva que la jornada se festeje el tercer domingo de agosto. Este año el Día del Niño se celebra el domingo 16 de agosto.