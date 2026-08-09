El cambio regresivo para el Día del Niño que decretó Javier Milei: cuándo se celebra este año
Más allá de sus históricos traslados en el calendario comercial, la tradicional celebración de la infancia atravesó profundas modificaciones terminológicas.
El Día del Niño, una de las fechas más esperadas y arraigadas en la Argentina que se conmemora cada tercer domingo de agosto, no solo ha experimentado diversas modificaciones en su calendario para adaptarse a las necesidades del mercado y del sector juguetero.
A la par de esos ajustes comerciales, la propia denominación de la festividad ha estado sujeta a intensos debates políticos y culturales que marcaron su rumbo institucional.
Un hito clave en esa discusión se dio en el año 2020, cuando el entonces secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner, impulsó un cambio terminológico bajo la premisa de aggiornar el lenguaje oficial.
"Proponemos dejar de decir ‘Día del Niño’, porque queremos celebrar la diversidad de toda la niñez", sostuvo en aquel momento el funcionario, al argumentar que el Estado debía acompañar las transformaciones culturales para visibilizar inequidades y promover prácticas más inclusivas.
El nuevo nombre para el "Día del Niño" que estableció Javier Milei
Años más tarde, la denominación de la efeméride volvió a ser objeto de revisión institucional con el cambio de gestión política.
Bajo la administración encabezada por Javier Milei, el Ejecutivo nacional dio un nuevo giro normativo al firmar el Decreto 562/2025, una medida de carácter formal que estableció la modificación definitiva en el nombre de la tradicional jornada de agosto, sellando de este modo una nueva etapa en la historia de la celebración.
Desde entonces, el Gobierno libertario reestableció que el "Día del Niño" nuevamente se llame "Día del Niño".
Cuándo es el Día del Niño en 2026
Luego de sufrir algunas modificaciones a lo largo de los años, a partir del año 2013 quedó establecido de forma definitiva que la jornada se festeje el tercer domingo de agosto. Este año el Día del Niño se celebra el domingo 16 de agosto.
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