Archivaron la causa contra Marcela Pagano por enriquecimiento ilícito: la denuncia carecía de hechos concretos.

Inmuebles y patrimonio: La acusación señalaba inconsistencias en la compraventa de departamentos y la "aparición" de una propiedad no declarada. Los registros demostraron que las operaciones de venta y posterior adquisición del inmueble de la calle Migueletes sucedieron entre marzo y agosto de 2023, meses antes de que Pagano asumiera su banca el 10 de diciembre de ese año. Asimismo, se descartó que la omisión de un presunto inmueble en Nordelta tuviera sustento o respaldo probatorio.

Ahorros y convivencias: La Fiscalía no detectó irregularidades en la tenencia de moneda extranjera declarada y aclaró que una inconsistencia en la fecha de ingreso de los fondos se debió a un error del sistema. Respecto a la falta de declaración de los bienes de su pareja, Franco Bindi, la Justicia señaló que la convivencia comenzó en 2025 —posterior al nacimiento de la hija de ambos—, por lo que no existía obligación legal de incluirlo en las declaraciones de 2024.

Contrataciones y supuestos retornos: Sobre la presunta designación de personal de apoyo parlamentario ligado a Bindi para la retención de honorarios, el dictamen sostuvo que las acusaciones —sostenidas en dichos vertidos en redes sociales— resultaban vagas e imprecisas, imposibilitando fijar un objeto procesal.