Al ritmo de "Vamos por la Gloria" de La Beriso, Javier Milei abrazó a cada uno de los miembros del Gabinete

A lo largo del recorrido por el salón, Milei estrechó manos y abrazó a los miembros del equipo, con gestos exagerados y una puesta en escena que contrastó con la seriedad que exige la conducción de un gabinete en medio de un contexto económico y político complicado. La elección de la canción refuerza esa sensación de teatralidad: en lugar de marcar rumbo y medidas concretas, la musicalización parece subrayar la personalidad del presidente más que el contenido de la reunión.