Al ritmo de "Vamos por la Gloria" de La Beriso, Javier Milei abrazó a cada uno de los miembros del Gabinete
Presidencia de la Nación difundió un video en el que se ve al Primer Mandatario saludando efusivamente a los ministros del Gobierno musicalizado con el tema de rock.
La primera reunión del gabinete de Javier Milei con Manuel Adorni como jefe de Gabinete dejó imágenes que mezclan energía y gestos efusivos, pero también reflejan la informalidad que ya caracteriza al gobierno. El video oficial muestra al presidente saludando y abrazando a cada uno de los ministros mientras suena “Vamos por la Gloria”, de La Beriso, en una musicalización que busca dar dramatismo y cercanía, aunque algunos sectores del oficialismo critican que ese estilo parece más un show que un acto de gestión.
A lo largo del recorrido por el salón, Milei estrechó manos y abrazó a los miembros del equipo, con gestos exagerados y una puesta en escena que contrastó con la seriedad que exige la conducción de un gabinete en medio de un contexto económico y político complicado. La elección de la canción refuerza esa sensación de teatralidad: en lugar de marcar rumbo y medidas concretas, la musicalización parece subrayar la personalidad del presidente más que el contenido de la reunión.
El acto también expone la vulnerabilidad de un gobierno que recién asume cambios en su equipo tras las legislativas. La efusividad de Milei, lejos de transmitir solidez, evidencia un liderazgo centrado en la forma y la imagen, con poca referencia a políticas claras o a la planificación de gestión. Voces internas del gabinete admiten que el gesto es más simbólico que sustantivo, y que el video, viralizado rápidamente, podría ser interpretado como una estrategia de marketing político más que como un acto institucional serio.
En definitiva, las imágenes dejan en claro que la impronta mediática de Milei sigue marcando la agenda del gobierno: un presidente que prioriza la teatralidad y la performance sobre la gobernanza, rodeado de un equipo que todavía debe consolidar autoridad y lineamientos claros, mientras el país sigue enfrentando desafíos que no se resuelven con abrazos ni rock argentino de fondo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario