Argentina se va de la OMS

El análisis de estas decisiones recae en los ministros de Economía, Luis “Toto” Caputo; de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y de Relaciones Exteriores, Gerardo Werthein, según indicaron desde el entorno cercano a Milei.

La decisión de desvincularse de la OMS está alineada con lo anunciado por su homólogo estadounidense, Donald Trump, con quien Milei se reunirá en las próximas semanas en la nueva cumbre conservadora de la CPAC. Esta medida también coincide con una postura histórica del presidente argentino, quien ya había plasmado en su libro Pandemonics, publicado en septiembre de 2020, en plena crisis por la pandemia de Covid-19, su rechazo al aislamiento preventivo, calificándolo como un "delito de lesa humanidad" que atentó contra la libertad individual. En dicho libro, Milei también lanzó fuertes críticas al organismo, citando a Ricardo Rojas, quien declinó ser el nuevo Procurador del Tesoro, pero que podría ser un potencial candidato a la Corte Suprema de Justicia si alguno de los dos pliegos presentados por el Gobierno no prospera.

El Gobierno también mencionó el impacto financiero de ser miembro de la OMS, estimado en aproximadamente 10 millones de dólares anuales, además de los costos asociados a sueldos, viáticos y asesores del representante argentino en dicha organización.

Desde el entorno presidencial recordaron que en la última cumbre del G-20, en noviembre pasado, el director de la OMS, Tedros Adhanom, se encontró con Milei en un pasillo y solicitó una reunión, la cual fue rechazada categóricamente por el presidente. Posteriormente, Adhanom insistió a través de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, sin lograr concretar el encuentro.

En julio, el gobierno ya había decidido no firmar el acuerdo de pandemias. "Argentina no adherirá al acuerdo pandémico de la OMS, comunicado en Ginebra, donde reafirmamos que nuestro país no suscribirá a ningún tratado que comprometa la soberanía nacional", declaró en aquel entonces el vocero presidencial, Manuel Adorni.