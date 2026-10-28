La legisladora libertaria que había hecho una "fiesta de 15" para sus 33 ahora mostró lo mejor de la noche

Con este nuevo posteo, la legisladora no solo reconfirmó la celebración de sus 33 años al estilo de una fiesta de 15, sino que dejó en claro su convicción de no ceder ante la presión de la opinión pública ni ante los reclamos de la oposición. Incluso agradeció a los invitados, entre quienes incluyó a "embajadores, diputados, funcionarios, familiares y amigos".