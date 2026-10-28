La legisladora libertaria que había hecho una "fiesta de 15" para sus 33 ahora mostró lo mejor de la noche
Pese a los cuestionamientos en redes por el despliegue de su cumpleaños con temática de 15, la diputada porteña publicó las mejores imágenes del festejo con guiños políticos.
A pesar de la fuerte oleada de críticas y cuestionamientos que desató la difusión de su cumpleaños número 33, la legisladora porteña de La Libertad Avanza, Lucía Montenegro, decidió hacer oídos sordos a las recriminaciones. Lejos de replegarse o borrar las publicaciones, la funcionaria redobló la apuesta en sus redes sociales al publicar un nuevo video en Instagram que sintetiza lo mejor de la polémica celebración.
A través de su cuenta oficial, Montenegro compartió un compilado audiovisual que repasa los instantes más destacados de la velada. El material vuelve a exhibir la estética de estilo quinceañera, el vestuario de gala y la activa participación de los invitados, entre los que se destaca la diputada nacional Lilia Lemoine, ratificando su postura de mostrar el evento sin reparos.
Las imágenes de la controversia
El metraje compartido refuerza los elementos que encendieron la polémica inicial en el arco político y digital. En las escenas se aprecia el cotillón temático, imágenes proyectadas en pantalla gigante con figuras como Javier Milei y Donald Trump, y momentos de baile amenizados con arengas oficialistas y la consigna "¡Viva la libertad, carajo!".
La reacción del público volvió a polarizarse de inmediato. Mientras que sus seguidores y sectores afines celebraron la iniciativa de publicar el resumen del evento como un gesto de autenticidad militante, diversos usuarios y opositores renovaron sus reproches, calificando la difusión del festejo como una provocación en medio de la situación económica actual.
Una estrategia de alta exposición
Esta decisión de exponer los mejores momentos de la fiesta se alinea con la impronta política que caracteriza a Montenegro dentro de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. La representante libertaria suele apelar al contenido de alto impacto visual y a la provocación en plataformas digitales como herramienta principal de construcción mediática.
Con este nuevo posteo, la legisladora no solo reconfirmó la celebración de sus 33 años al estilo de una fiesta de 15, sino que dejó en claro su convicción de no ceder ante la presión de la opinión pública ni ante los reclamos de la oposición. Incluso agradeció a los invitados, entre quienes incluyó a "embajadores, diputados, funcionarios, familiares y amigos".
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