Aseguran que Manuel Adorni no asistirá al Senado el próximo 2 de julio: el motivo
Tras la confirmación del jefe de Gabinete sobre la presentación de su informe, la presión interna y de la oposición habrían hecho cambiar de parecer a Adorni.
Luego de que se cayera la sesión en Diputados para interpelar a Manuel Adorni por falta de quórum, se conoció en la tarde de este martes que el jefe de Gabinete tampoco irá al Senado a hacer la presentación de su informe ante los legisladores, como estaba previsto e, incluso, confirmado por él mismo.
Al parecer, la decisión de no ir no fue del funcionario libertario que se encuentra investigado por presunto enriquecimiento ilícito, sino de Patricia Bullrich, jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta. Según revelaron en C5N, la senadora le dijo a Adorni "que no asista" porque, "evidentemente, están los números para desplazarlo" y la idea del Gobierno es "sacarlo de escena".
Se cayó la sesión para en Diputados interpelar a Manuel Adorni
La oposición no logró reunir el quórum necesario en la Cámara de Diputados y fracasó la sesión especial convocada para avanzar con los proyectos que impulsaban la interpelación y la moción de censura contra Manuel Adorni.
A las 14.31, vencido el plazo reglamentario para reunir a los legisladores necesarios, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, dio por caída la sesión. En el recinto había 117 diputados, doce menos de los 129 requeridos para habilitar el debate.
La estrategia del oficialismo para desactivar la convocatoria se terminó de consolidar en las horas previas, luego de alcanzar un acuerdo con bloques aliados para abrir el próximo 30 de junio la Comisión de Asuntos Constitucionales y analizar allí los seis expedientes vinculados a la situación patrimonial del jefe de Gabinete.
De esta manera, La Libertad Avanza (LLA) evitó que la oposición pudiera emplazar a las comisiones para fijar plazos concretos de tratamiento y mantuvo bajo control los tiempos parlamentarios. El objetivo de los bloques opositores era establecer un cronograma acelerado para avanzar con los proyectos que buscan citar a Adorni al Congreso y someterlo a una moción de censura.
La iniciativa surgió tras las denuncias y cuestionamientos por el crecimiento patrimonial del funcionario y las explicaciones brindadas sobre su declaración jurada.
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