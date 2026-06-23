Aseguran que Manuel Adorni no asistirá al Senado el próximo 2 de julio: el motivo

A las 14.31, vencido el plazo reglamentario para reunir a los legisladores necesarios, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, dio por caída la sesión. En el recinto había 117 diputados, doce menos de los 129 requeridos para habilitar el debate.

La estrategia del oficialismo para desactivar la convocatoria se terminó de consolidar en las horas previas, luego de alcanzar un acuerdo con bloques aliados para abrir el próximo 30 de junio la Comisión de Asuntos Constitucionales y analizar allí los seis expedientes vinculados a la situación patrimonial del jefe de Gabinete.

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De esta manera, La Libertad Avanza (LLA) evitó que la oposición pudiera emplazar a las comisiones para fijar plazos concretos de tratamiento y mantuvo bajo control los tiempos parlamentarios. El objetivo de los bloques opositores era establecer un cronograma acelerado para avanzar con los proyectos que buscan citar a Adorni al Congreso y someterlo a una moción de censura.

La iniciativa surgió tras las denuncias y cuestionamientos por el crecimiento patrimonial del funcionario y las explicaciones brindadas sobre su declaración jurada.