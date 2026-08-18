Se negó a declarar Fernando Cerimedo, exasesor de LLA, tras intento de femicidio a su expareja
El exasesor de La Libertad Avanza (LLA) quedó detenido este martes por la madrugada mientras intentaba regresar de Bolivia a Buenos Aires.
Tras ser imputado por el intento de femicidio contra su expareja, Nadia Beller, el consultor político de La Libertad Avanza (LLA), Fernando Cerimedo, optó por negarse de declarar. De este modo, el asesor del mandatario boliviano Rodrigo Paz permanece bajo custodia en la ciudad de La Paz, tras ser detenido en la madrugada de este martes.
Se lo investiga como presunto autor intelectual del intento de femicidio contra la abogada y activista boliviana. Según las investigaciones en curso, Beller sufrió un ataque armado cuando se encontraba en la puerta de un hotel y las autoridades locales sospechan que Cerimedo habría contratado a los atacantes para llevar a cabo la agresión.
Ahora, la fiscalía y la policía de Bolivia reúnen los elementos de prueba dentro de los plazos legales para formular la imputación formal por tentativa de femicidio y definir si se solicitará la prisión preventiva.
Así fue el brutal ataque a Nadia Beller, la expareja de Fernando Cerimedo
Tras la detención de Cerimedo en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, se conoció el impactante video del asesinado de su expareja Nadia Beller. Las cámaras de seguridad de un edificio registraron el momento en que dos personas, vestidas como repartidores de delivery y con la cabeza cubierta por cascos de moto, interceptan a la abogada y le disparan tres veces con un arma.
El hecho ocurrió durante la noche del lunes en la zona norte de Santa Cruz. La víctima fue trasladada de urgencia a un centro médico, donde permanece internada con pronóstico reservado. Tras el ataque, los investigadores comenzaron a seguir distintas pistas sobre los autores materiales del hecho y su posible vínculo con Cerimedo.
El exasesor presidencial fue detenido en el aeropuerto y trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC).
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