Se negó a declarar Fernando Cerimedo, exasesor de LLA, tras intento de femicidio a su expareja

Así fue el brutal ataque a Nadia Beller, la expareja de Fernando Cerimedo

Tras la detención de Cerimedo en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, se conoció el impactante video del asesinado de su expareja Nadia Beller. Las cámaras de seguridad de un edificio registraron el momento en que dos personas, vestidas como repartidores de delivery y con la cabeza cubierta por cascos de moto, interceptan a la abogada y le disparan tres veces con un arma.