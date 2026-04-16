Así reaccionó Javier Milei ante la nueva baja en la cotización del dólar
En redes, el Presidente se refirió a la baja en la cotización de la divisa estadounidense con un mensaje dirigido a quienes pronosticaban que se dispararía.
El dólar oficial cerró este jueves a $1.330 para la compra y $1.380 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $5 respecto del cierre de la jornada anterior, lo que fue enfatizado por Javier Milei en redes sociales.
El tipo de cambio minorista de la divisa estadounidense se mantiene estable desde hace varias jornadas financieras, e incluso perdió $15 en la cotización de su valor en lo que va de la presente semana.
En ese sentido, el Presidente utilizó X (ex Twitter) para manifestarse sobre esa situación, aludiendo tanto a los economistas que pronosticaban una suba descontrolada del dólar como a quienes piden una devaluación para actualizar su valor.
“UPs”, escribió Milei al republicar la comunicación del Banco Nación sobre la cotización de la moneda estadounidense a los precios ya referidos, donde también se actualización del día para el euro ($1.540/$1.640) y el real brasileño ($267/$282).
Javier Milei rumbo a Israel
En tanto y en viaje a Israel, Javier Milei brindó una entrevista a un canal de ese país reiteró su respaldo al accionar bélico israelí y sostuvo que “lo hago sin especulación política” porque “la causa de Israel es una causa justa”, subrayó.
“Siempre digo: defiendo la causa de Israel y el pueblo judío porque es una causa justa. Lo hago sin especulación política ni de ninguna manera. Lo hago porque verdaderamente lo siento así y, como jefe de Estado, tengo la responsabilidad de alinear esta visión”, declaró.
“No tengo ningún conflicto entre lo que siento y lo que creo que es correcto, y por eso defiendo la causa de Israel con la fuerza con que lo hago”, dijo el mandatario, quien fue invitado a participar de las celebraciones por el Día de la Independencia de ese país, que tendrán lugar entre el 19 y el 22 de abril.
Además de Milei, se especula con que Donald Trump también diga presente tras la declaración de alto el fuego entre Israel y el Líbano. La tregua comenzará a regir a partir de este mismo jueves a las 18 (hora local).
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario