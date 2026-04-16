Así reaccionó Javier Milei ante la nueva baja en la cotización del dólar

“Siempre digo: defiendo la causa de Israel y el pueblo judío porque es una causa justa. Lo hago sin especulación política ni de ninguna manera. Lo hago porque verdaderamente lo siento así y, como jefe de Estado, tengo la responsabilidad de alinear esta visión”, declaró.

“No tengo ningún conflicto entre lo que siento y lo que creo que es correcto, y por eso defiendo la causa de Israel con la fuerza con que lo hago”, dijo el mandatario, quien fue invitado a participar de las celebraciones por el Día de la Independencia de ese país, que tendrán lugar entre el 19 y el 22 de abril.

Además de Milei, se especula con que Donald Trump también diga presente tras la declaración de alto el fuego entre Israel y el Líbano. La tregua comenzará a regir a partir de este mismo jueves a las 18 (hora local).