Duro pedido a Luis Caputo por la crisis PyME: la diputada Roxana Monzón presentó 30 exigencias
La diputada Monzón presentó 30 exigencias al Gobierno por las PyMEs. "Suspender un embargo no devuelve los empleos perdidos", advirtió.
La diputada nacional Roxana Monzón presentó un proyecto de resolución para exigirle al Poder Ejecutivo explicaciones detalladas sobre los recientes anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo, ante la Unión Industrial Argentina (UIA). La iniciativa consta de 30 requerimientos de información dirigidos al Palacio de Hacienda sobre el alcance real de las herramientas fiscales y de financiamiento informadas.
El reclamo parlamentario pone el foco en la suspensión de embargos del organismo recaudador (ARCA), los planes de regularización de deudas, la devolución de saldos a favor para exportadores y los programas de crédito sectoriales.
Los ejes del pedido de informes a Luis Caputo en la Cámara de Diputados
La presentación formal impulsada por la legisladora cuestiona la falta de precisiones operativas tras la conferencia oficial y requiere datos concretos sobre los siguientes aspectos:
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Suspensión de embargos e intereses acumulados: Solicitan detallar la letra chica del congelamiento de ejecuciones por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) hasta mayo de 2027, el funcionamiento del esquema de pagos de 18 cuotas y qué sucederá con los pasivos acumulados al término del plazo.
Empresas y puestos de trabajo alcanzados: La iniciativa exige al Gobierno informar cuántos establecimientos industriales, comercios y economías regionales podrán acceder a los beneficios y qué volumen de empleos se encuentran en riesgo dentro del sector socio-productivo.
Criterios de financiamiento sectorial: Monzón requirió explicaciones sobre la decisión de focalizar créditos específicos para la industria automotriz, advirtiendo sobre las urgencias financieras que atraviesan otros rubros manufactureros.
Impacto fiscal en las provincias: El escrito demanda aclarar los alcances de la propuesta de eliminación del impuesto de sellos y su eventual afectación sobre los recursos provinciales, junto con los condicionamientos de compensación nacional ligados a la adhesión de regímenes impulsados por la Casa Rosada.
"Patear la crisis para adelante"
En los fundamentos de la medida, Monzón fue crítica respecto al impacto real de los anuncios en el entramado industrial: "El Gobierno anuncia alivio después de asfixiar a las PyMEs. Suspender un embargo no recupera las ventas, no baja las tasas y no devuelve los puestos de trabajo perdidos", remarcó la diputada.
En ese sentido, advirtió sobre las consecuencias a mediano plazo del esquema propuesto para el sector productivo: "Si en mayo de 2027 vuelve una ola de embargos, esto no es una solución: es patear la crisis para adelante. No hay recuperación económica posible con las fábricas paradas, los comercios vacíos y las familias endeudadas. Las PyMEs necesitan producir, no sobrevivir entre deudas".
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