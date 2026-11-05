Duro pedido a Luis Caputo por la crisis PyME: la diputada Roxana Monzón presentó 30 exigencias

Suspensión de embargos e intereses acumulados: Solicitan detallar la letra chica del congelamiento de ejecuciones por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) hasta mayo de 2027, el funcionamiento del esquema de pagos de 18 cuotas y qué sucederá con los pasivos acumulados al término del plazo.

Empresas y puestos de trabajo alcanzados: La iniciativa exige al Gobierno informar cuántos establecimientos industriales, comercios y economías regionales podrán acceder a los beneficios y qué volumen de empleos se encuentran en riesgo dentro del sector socio-productivo.

Criterios de financiamiento sectorial: Monzón requirió explicaciones sobre la decisión de focalizar créditos específicos para la industria automotriz, advirtiendo sobre las urgencias financieras que atraviesan otros rubros manufactureros.