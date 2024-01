Para ATE, "no hay motivos" que justifiquen la intervención del Enacom

El sindicalista aseguró en un comunicado que tras la idea de "ordenar y desregular el sector, se ataca el rol esencial de garantizar la pluralidad de voces, inclusión digital y el acceso a la información de todos los sectores sociales", y consideró: "Estamos en las puertas de un retroceso en la democratización del sistema de medios en Argentina".

Tras afirmar que "no hay motivos que justifiquen esta medida", dijo que "el acceso a la conectividad de todos, especialmente de los sectores más vulnerables, es un derecho y también se traduce en una mayor integración de todo el país. Garantiza la conectividad en zonas donde las empresas privadas, sin financiamiento del Estado, no ponen Internet porque no es rentable".

enacom.jpg

"Desde ATE nos preocupa las finalidades ocultas que puede tener esta intervención, y nos generan dudas que las nuevas autoridades tengan la experiencia necesaria para gestionar un organismo que hasta deberá coordinar posiciones satelitales soberanas", dijo.

Sostuvo además que "los espacios bonificados y las estaciones tecnológicas que se garantizan desde el Estado permiten que todos tengan conectividad independientemente de dónde vivan". También advirtió sobre lo que pueda suceder con el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (Fomeca) y otros programas similares.

"La intervención también avanza sobre los recursos de fondos que hasta aquí, independientemente de quien gestione el Estado, se han transformado en una política transparente, con controles de auditorías que fomenta la pluralidad de voces", concluyó.