Atentado a Cristina Kirchner: la Justicia ordenó secuestrar el celular de Gerardo Milman

Hasta el momento, y a pesar de sus intentos para no ser investigado, Gerardo Milman solo entregó un celular que fue comprado después del ataque a la Vicepresidenta; es más, ni siquiera estaba a la venta el 1 de septiembre de 2022.

"La Cámara Federal ordenó en su momento el secuestro del celular, él recurrió a esa resolución, pero hoy Casación rechazó su planteo. Él se ampara en sus fueros para no ser investigado, pero los fueros no impiden que la investigación avance. Milman no está colaborando con la justicia, está ocultando pruebas", contó la periodista de C5N especializada en judiciales, Vanesa Petrillo.

El diputados de Juntos por el Cambio y mano derecha de Patricia Bullrich quedó involucrado en el atentado a Cristina Kirchner cuando un testigo se presentó en la Justicia y declaró haberlo escuchado decir "cuando la maten, voy a estar camino a la Costa", dos días antes del intento de asesinato.

A raíz de esa situación, la Justicia ordenó el secuestro de los teléfonos de las secretarias de Gerardo Milman, que antes de entregarlos acudieron a un perito informático para que borre toda la información de los dispositivos.