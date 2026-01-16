Axel Kicillof cerró un importante acuerdo salarial con docentes y estatales

gobernador axel kicillof Gobernador Axel Kicillof.

De hecho, tanto el gobierno como los sindicatos monitorearán la evolución de la inflación y el poder de compra de los salarios a fin de, eventualmente, habilitar nuevas instancias de negociación o ajustes en los meses venidero.

“Una vez más, es necesario advertir acerca del complejo contexto fiscal que atraviesa la Provincia producto del recorte de transferencias no automáticas por parte del Gobierno nacional y la brutal caída de la recaudación”, señalaron desde el gobierno provincial, que no obstante “mantiene su compromiso con la calidad de las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras y seguirá trabajando para cumplir con sus obligaciones”.

En tanto, el secretario general de ATE provincia, Claudio Arévalo, reconoció "la vocación al diálogo" del gobierno bonaerense "en un contexto de ajuste y asfixia hacia el pueblo de la provincia por parte del presidente Javier Milei".