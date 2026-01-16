Axel Kicillof cerró un importante acuerdo salarial con docentes y estatales
El Gobierno bonaerense hizo una oferta superadora que este viernes fue aceptada por la mayoría de los gremios docentes y empleados de la administración pública.
Todo indica que, al menos en la provincia de Buenos Aires, las clases comenzarán este año en tiempo y forma gracias a los arreglos salariales alcanzados entre el gobierno bonaerense y los gremios del sector docente.
Así lo hace vislumbrar el nuevo acuerdo logrado este viernes entre el gobierno de Axel Kicillof y la mayoría de los gremios docentes e incluso con los representantes sindicales de los trabajadores de la administración pública de la provincia.
En concreto, docentes y estatales obtienen un aumento del 3% en enero respecto de los haberes vigentes en octubre, además de un retroactivo a diciembre con el proporcional del medio aguinaldo. De manera tal que los trabajadores provinciales percibirán en su salario de bolsillo un aumento del 4,5% en el mes de enero.
Las negociaciones se habían trabado esta semana luego de que todos los gremios rechazaran un aumento del 1,5% de incremento para enero. Desde ATE, el gremio más cercano políticamente al gobernador, la había calificado como "insuficiente".
Por lo que el 4,5% representa una “mejora sustancial respecto de la anterior oferta” a los gremios, indicaron desde La Plata, que incluye el compromiso con los representantes sindicales de que las negociaciones se reabrirán en febrero.
De hecho, tanto el gobierno como los sindicatos monitorearán la evolución de la inflación y el poder de compra de los salarios a fin de, eventualmente, habilitar nuevas instancias de negociación o ajustes en los meses venidero.
“Una vez más, es necesario advertir acerca del complejo contexto fiscal que atraviesa la Provincia producto del recorte de transferencias no automáticas por parte del Gobierno nacional y la brutal caída de la recaudación”, señalaron desde el gobierno provincial, que no obstante “mantiene su compromiso con la calidad de las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras y seguirá trabajando para cumplir con sus obligaciones”.
En tanto, el secretario general de ATE provincia, Claudio Arévalo, reconoció "la vocación al diálogo" del gobierno bonaerense "en un contexto de ajuste y asfixia hacia el pueblo de la provincia por parte del presidente Javier Milei".
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario