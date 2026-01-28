Javier Milei en el Museo del Holocausto: apuntó contra el terrorismo y la "izquierda global"

La presencia de la cúpula oficialista en Recoleta ocurre en un momento de definiciones diplomáticas clave. El Gobierno nacional continúa evaluando los plazos y la logística para el anunciado traspaso de la embajada argentina a Jerusalén, un movimiento que ratificaría el compromiso absoluto del oficialismo con el Estado de Israel en el actual contexto internacional.

El evento marcó el cierre de una semana de alta exposición para Milei, quien venía de encabezar el "Tour de la Gratitud" en la Costa Atlántica. Mientras que en Mar del Plata el tono fue de celebración y cercanía con la militancia, el acto de este miércoles recuperó la solemnidad necesaria para abordar la lucha contra el antisemitismo y la defensa de los valores occidentales.

El acto contó con la presencia de sobrevivientes, referentes de la comunidad judía argentina y miembros del gabinete nacional, consolidando la imagen de un Presidente que ubica la lucha contra el terrorismo en el centro de su narrativa de gobierno.