Javier Milei en el Museo del Holocausto: apuntó contra el terrorismo y la "izquierda global"
En el marco del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, el Presidente encabezó un acto en Recoleta junto a su hermana Karina.
Tras su paso por Mar del Plata, donde combinó agenda política con su comentada participación en el show de Fátima Flórez, el presidente Javier Milei retomó su actividad oficial en la Ciudad de Buenos Aires, en un acto cargado de simbolismo en el Museo del Holocausto.
En este contexto, el mandatario pronunció un discurso centrado en la importancia de la memoria histórica, solo para el Holocausto, como barrera contra la repetición de las tragedias del pasado.
“El olvido es el primer paso para repetir los errores del pasado”, sentenció el Jefe de Estado, quien vinculó las amenazas actuales con una "malvada comunicación entre la izquierda global y el terrorismo islamista".
El Presidente advirtió además que ante “el creciente antisemitismo en el que habitamos, la memoria se vuelve un tesoro incalculable”, por lo que, dijo, “basta con echarle un vistazo a la realidad actual”.
Sus palabras no solo buscaron recordar la Shoá, sino que reforzaron el giro radical en la política exterior de su gestión, marcada por una alianza estratégica y espiritual con Israel y Estados Unidos.
La presencia de la cúpula oficialista en Recoleta ocurre en un momento de definiciones diplomáticas clave. El Gobierno nacional continúa evaluando los plazos y la logística para el anunciado traspaso de la embajada argentina a Jerusalén, un movimiento que ratificaría el compromiso absoluto del oficialismo con el Estado de Israel en el actual contexto internacional.
El evento marcó el cierre de una semana de alta exposición para Milei, quien venía de encabezar el "Tour de la Gratitud" en la Costa Atlántica. Mientras que en Mar del Plata el tono fue de celebración y cercanía con la militancia, el acto de este miércoles recuperó la solemnidad necesaria para abordar la lucha contra el antisemitismo y la defensa de los valores occidentales.
El acto contó con la presencia de sobrevivientes, referentes de la comunidad judía argentina y miembros del gabinete nacional, consolidando la imagen de un Presidente que ubica la lucha contra el terrorismo en el centro de su narrativa de gobierno.
