Axel Kicillof desdobla las elecciones: anunció que se votará el 7 de septiembre en la Provincia

Continuando con su crítica a la administración libertaria indicó: "Nos ha tocado el peor gobierno posible. Se perdieron 400mil puestos de trabajo, los salarios y jubilaciones a la baja, la industria cayó un 12%, la construcción un 28%, son números de crisis. Además, hoy nos enteramos de más medidas de Milei para desproteger la industria y la producción nacional".

"Nuestro pueblo la está pasando muy mal y el Gobierno no da ninguna respuesta: destruye hasta lo que andaba bien", expresó, para adentrarse en la cuestión de los comicios. "El sistema electoral argentino no tiene episodios de acusaciones de fraude. La provincia de Buenos Aires, siendo la mayor del país, no los tuvo. No es un sistema que ande mal. Milei rompió eso e introdujo dos cambios: quitó las PASO en todo el país y, en segundo lugar, impuso un sistema nuevo que no conocemos, que es el de la llamada Boleta Única de Papel", remarcó.

En este sentido, criticó el accionar libertario: "Lo hizo en año electoral, que no corresponde, y de manera inconsulta. Esas modificaciones ponen en riesgo el acto más democrático que es el de votar".

kicillof milei Axel Kicillof y Javier Milei

Qué sucederá con las elecciones en PBA

Por esta razón, dijo: "Un primer anuncio es que firmé y voy a enviar hoy un proyecto para que se suspendan las PASO, así lo hacemos de la manera más rápida posible". Y, además, agregó que "resulta inviable votar el mismo día, con dos maneras distintas", a lo que calificó como un posible "caos".

"Se están buscando formas de solucionar. La única manera de que se vote simple, es hacerlo en dos días diferentes. Firmé un decreto para que la elección provincial se realice el día 7 de septiembre, con el objetivo de garantizar un proceso electoral ordenado y transparente", anunció en segundo lugar.

El gobernador destacó que estas medidas son para que "el ajuste y la motosierra no entren en la provincia de Buenos Aires" y "para asegurar que tengamos la mayor cantidad de diputados nacionales".

En torno a los conflictos dentro del peronismo, sentenció: "No vengo a hablar de internas que se dirimen en otro lugar. En lo que respecto al proceso electoral vamos a seguir trabajando por la unidad de quienes nos oponemos al gobierno de Javier Milei, convocando a un frente lo más amplio posible".

Embed - EN VIVO | Anuncio del Gobernador Kicillof