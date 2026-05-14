Los 19 feriados inesperados que decretó el banco de Axel Kicillof
El Banco Provincia de la gestión de Axel Kicillof confirmó un extenso cronograma de nuevos feriados locales. Conocé la lista de asuetos que quedan en mayo.
Una excelente noticia para los trabajadores de la provincia de Buenos Aires: se confirmaron 19 feriados para la segunda mitad de mayo. A través del esquema operativo del Banco Provincia, la administración de Axel Kicillof decretó asuetos en múltiples localidades bonaerenses, posibilitando a miles de empleados disfrutar de merecidos descansos.
A quiénes benefician estos feriados bonaerenses
Las fechas estipuladas en la nómina aplican primordialmente a los empleados de las sucursales del Banco Provincia, así como a los trabajadores de la administración pública local y, dependiendo de la adhesión de cada municipio, a la actividad comercial de la zona. Los motivos detrás de estos asuetos inesperados responden estrictamente a celebraciones patronales y aniversarios fundacionales de diversas ciudades a lo largo del territorio.
El cronograma completo de los próximos feriados
Teniendo en cuenta que ya superamos la primera quincena, a continuación, detallamos cuáles son las 19 localidades y partidos de la provincia de Buenos Aires que tendrán jornadas de descanso en lo que resta del mes:
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15 de mayo: Partido de Chacabuco (Fiesta Patronal), localidad de Casey en Guaminí (Aniversario Fundacional) y Bayauca en Lincoln (Fiesta Patronal).
16 de mayo: Claraz en Necochea y Emilio Vicente Bunge en General Villegas, ambas por celebraciones patronales.
17 de mayo: Inés Indart en el partido de Salto por fiesta patronal.
21 de mayo: J. Almeira en Navarro, a raíz de su fiesta patronal.
22 de mayo: Partido de Brandsen por celebración patronal.
23 de mayo: Vedia, en Leandro N. Alem, por su aniversario fundacional.
24 de mayo: Partidos de Berisso y Villarino, junto a las localidades de Ferré (General Arenales) y Fontezuela (Pergamino), por sus respectivas fiestas patronales.
25 de mayo: Colonia San Adolfo en Villarino por conmemorar su aniversario fundacional.
27 de mayo: Villa Iris en el partido de Puan por aniversario fundacional.
28 de mayo: Girodias en Trenque Lauquen por un nuevo aniversario fundacional.
29 de mayo: Comandante Nicanor Otamendi en General Alvarado y Villalonga en Patagones, ambos casos por aniversarios fundacionales.
30 de mayo: Partido de Chascomús, a raíz de su aniversario fundacional.
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