Los 19 feriados inesperados que decretó el banco de Axel Kicillof

A quiénes benefician estos feriados bonaerenses

Las fechas estipuladas en la nómina aplican primordialmente a los empleados de las sucursales del Banco Provincia, así como a los trabajadores de la administración pública local y, dependiendo de la adhesión de cada municipio, a la actividad comercial de la zona. Los motivos detrás de estos asuetos inesperados responden estrictamente a celebraciones patronales y aniversarios fundacionales de diversas ciudades a lo largo del territorio.