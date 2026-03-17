Axel Kicillof durísimo contra Javier Milei: "Nos tocó el Presidente más ignorante y sometido"

"Cancelaron la medición para ocultar los aumentos en tarifas y transporte que superan el 500%", sentenció el gobernador.

Sobre el cierre, el gobernador calificó al modelo de Milei como un "corso a contramano" del mundo, acusando al Presidente de ser "ignorante y sometido" por abrir la economía mientras el resto de las naciones protegen su producción propia.

“Es un corso a contramano, decirle a la Argentina que lo que hay que hacer es abrir toda la economía, rematar las industrias nacionales, entregar trabajo nacional contra trabajo extranjero, va en la vereda opuesta de la discusión que se da en el mundo. Hoy todos los países están pensando cómo generar trabajo y producción propia, cómo ubicarse estratégicamente en un mundo que cambia, con quién asociarse y a nosotros nos tocó el Presidente más ignorante que nos podía tocar, y más sometido”, apuntó el gobernador.

kicillof