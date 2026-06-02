Luis Caputo contra Axel Kicillof: "Aunque haya una invasión extraterrestre, no va a ser presidente nunca"

Y agregó, ante un público de empresarios del país vecino y representantes de firmas locales que operan en Brasil: "¿Podrá venir otro? Eventualmente, no sé. Ahora, seguro no es el kirchnerismo. Por lo tanto, ese temor a volver al pasado sáquenselo, porque no va a estar“.

En otro momento de su presentación, el ministro afirmó que la restricción externa es un "mito" impuesto por el kirchnerismo y que actualmente "hay dólares para todos los que quieran importar, para las empresas que quieran repatriar dividendos y para los argentinos que quieran ahorrar en dólares, por la cantidad que quieran".

"Así todo, todavía sobran tantos dólares que el Central viene comprando a razón de 100 millones por día desde que empezó el año", agregó Caputo, que destacó que "ya está cumplida la meta acordada con el FMI de 10 mil millones de dólares" en reservas adquiridas por el BCRA.

Caputo Milei

"En un escenario muy optimista, pensábamos que con la cosa yendo muy bien el Central podía comprar 7 mil millones de dólares. Pero si podemos seguir con el ritmo actual, podríamos llegar a comprar 24 mil millones de dólares. No es lo que esperamos, probablemente podamos estar entre 17 mil y 24 mil millones de dólares", detalló.

A su vez, destacó el potencial futuro de las exportaciones vinculadas a la explotación de hidrocarburos y minerales de cara al futuro. Afirmó que para 2031 "el saldo de la balanza comercial de energía y minería será de 60 mil millones de dólares, es decir, 40 mil millones de dólares más que hoy".

Caputo insistió en que están llegando de "los mejores 18 meses" de las últimas décadas. "En ese momento no era tan obvio y hubo algunos críticas por eso", remarcó Caputo, que señaló cinco datos de la evolución de la economía para justificar su vaticinio.

luis caputo super rigi

Primero destacó que "la recaudacion empieza a recuperar". Segundo, que "la inflacion sigue hacia la baja", luego de la desaceleración de abril, y adelantando que "mayo va a ser mas bajo". Tercero, que "los salarios se han empezado a recuperar nuevamente". Cuarto, la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral.

Sumó que el nivel actividad económica "está en un récord" y que en la medición tendencia-ciclo tuvo "24 meses seguidos de crecimiento, por primera vez en los últimos 15 años". Afirmó además que Argentina "está creciendo aproximadamente al 3,5% - 4%, que es un nivel de crecimiento que es la envidia de la mayoría de los países del mundo" y que incluso "podría estar creciendo al 7% - 8%".

Y concluyó: "¿Esto quiere decir que está todo bien? No, obviamente, pero quiere decir que vamos bien. Y si tenemos en cuenta de donde venimos, venimos extremadamente bien".