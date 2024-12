Axel Kicillof felicitó a Cristina Kirchner por asumir la presidencia del PJ: "Unidad y reconstrucción"

Según Ámbito, la ausencia de Kicillof no estuvo en el acto de asunción por problemas de agenda ya que tenía actividades planificadas en Pehuajó, Carlos Casares y Bragrado.

Cristina Kirchner dio un discurso, en el marco del aniversario del primer año de la asunción de Javier Milei. "Hay una aceptación de la sociedad a un ejercicio de ajuste violento sobre sectores, en tanto y en cuanto no los toquen a ellos. Esto no se trata de una crítica social sino de una descripción", consideró y agregó: "Lo que hoy está viviendo la Argentina es más viejo que el sol. Es la cuarta experiencia de valorización financiera".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Kicillofok/status/1867004860236792141?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet&partner=&hide_thread=false Felicito a @CFKArgentina y a las nuevas autoridades ante este nuevo desafío de unidad y reconstrucción del @p_justicialista. — Axel Kicillof (@Kicillofok) December 12, 2024

"¿Quién va a invertir en una fábrica, en un comercio o en cualquiera cosa que dé trabajo si tengo un sistema que me permite ganar en dólares? Este es hoy el Gobierno de Javier Milei; que la cuenten como quieran, pero es esto. Y extractivista, consagrado por el RIGI", señaló Kirchner.

También resaltó el rol del legislador Edgardo Kueider en la aprobación del régimen en la ley Bases en el Senado: "¿Cómo fue obtenido ese voto? Las leyes en contra del pueblo y de los intereses de la Nación se consiguen así".

Por otro lado, la expresidenta reconoció algunos logros de la gestión libertaria como el sostenimiento del supéravit comercial pero entendió que "no alcanza para cubrir el déficit de los servicios". Planteó que "el blanqueo fue un éxito" pero indicó que "en este año tenemos un endeudamiento de casi u$s 100.000 millones más" y que no existe una "renegociación virtuosa, sino forzosa, porque no tienen los dólares ni acceso a los mercados internacionales".

Cristina asumirá la presidencia del PJ de las elecciones fallidas contra el gobernador de La Rioja Ricardo Quintela.