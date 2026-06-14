Axel Kicillof homenajeó a Taty Almeida: "Compañera imprescindible en la historia de nuestro país"
El gobernador de la provincia de Buenos Aires dedicó sentidas palabras para la luchadora Madre de Plaza de Mayo que falleció este domingo.
Con dos imágenes y un sentido mensaje, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, despidió este domingo con profundas palabras a Taty Almeida, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora fallecida a los 95 años.
A través de sus redes sociales, el mandatario bonaerense expresó su pesar y rindió homenaje a la histórica referente de los derechos humanos. Kicillof acompañó su publicación con dos fotografías en las que se lo ve junto a la dirigente en distintos momentos compartidos.
En su texto, el gobernador destacó el rol fundamental que tuvo Almeida para la sociedad argentina. "Con un enorme dolor despedimos a Taty Almeida, compañera imprescindible en la historia de nuestro país y referencia para generaciones enteras", escribió
Taty Almeida y un legado inquebrantable, según Axel Kicillof
El mensaje continuó remarcando las virtudes que caracterizaron la militancia pacífica de Taty a lo largo de más de cinco décadas con su emblemático pañuelo blanco.
"Con coraje, amor y una convicción inquebrantable, dedicó su vida a la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia. Su ejemplo de lucha seguirá acompañándonos", afirmó el mandatario provincial.
Hacia el final de su dedicatoria, Kicillof cerró con un sentido agradecimiento por su incansable trayectoria de resistencia y coherencia política: "Gracias por tanto, Taty. Hasta siempre". De esta manera, la gobernación bonaerense se sumó a las masivas muestras de re
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