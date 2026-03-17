Axel Kicillof presentó las "10 mentiras y una zoncera" del plan económica de Javier Milei
El mandatario provincial lanzó el CEDAF en La Plata y presentó un primer documento en el que desmenuzó las mentiras del Gobierno en materia económica.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , lanzó este martes en La Plata el Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF), donde además presentó el documento titulado "El plan económico de Milei: 10 mentiras y una zoncera".
En un acto con fuerte tono crítico, el mandatario provincial que no escatimó duros cuestionamientos contra Javier Milei, al que calificó como "el Presidente más ignorante y sometido".
Luego del evento, el gobernador bonaerense publicó varios tips del documento en sus redes sociales. "Presentamos el Centro de Estudios Derecho al Futuro y su primer documento, 'El plan económico de Milei: 10 mentiras y una zoncera'", indicó.
Kicillof explicó que se trata de "un trabajo que surge como respuesta a las mentiras económicas que el Gobierno nacional quiere instalar para convencer a los argentinos de que su modelo es un éxito y de que el camino del ajuste y la motosierra es el único posible".
Las "10 Mentiras" del modelo de Javier Milei, según Axel Kicillof
- La economía crece: Kicillof sostiene que, lejos de un crecimiento explosivo, existe un estancamiento general desde la llegada de Milei, con una "enorme heterogeneidad" donde unos pocos sectores compensan la destrucción de la mayoría.
- La llegada de inversiones (RIGI): El gobernador afirmó que la inversión extranjera directa es negativa por primera vez en 20 años y que es imposible que haya inversión real cuando las máquinas existentes están en desuso.
- El empleo crece: Denunció que no hay crecimiento, sino una destrucción sistemática del empleo formal (el que tiene mayor cobertura de derechos) y un proceso de desinversión masiva.
- La baja de la pobreza: Ironizó sobre la cifra de "15 millones de personas" que el Presidente dice haber sacado de la pobreza, señalando que con caídas salariales de hasta el 36% en el sector público, la pobreza solo aumenta.
- La inflación está bajo control: Advirtió que el costo de vida subió más que los ingresos y que se "canceló el nuevo IPC" del INDEC para ocultar aumentos de más del 500% en tarifas, transporte y alquileres.
- La recuperación salarial: Aseguró que los sueldos no están creciendo y que la realidad es que "la plata no alcanza", obligando a las familias a endeudarse para cubrir gastos básicos.
- El superávit fiscal: Lo calificó de "superávit trucho" porque se logra "escondiendo los gastos abajo de la alfombra", como el mantenimiento de rutas y el pago de deudas a las provincias.
- La baja de la deuda: Señaló que la deuda en realidad creció USD 36.615 millones y que el país enfrenta vencimientos por USD 47.000 millones el próximo año sin saber cómo pagarlos.
- La baja de impuestos: Fue categórico al decir que las Pymes y los trabajadores no tuvieron ninguna reducción, mientras que los impuestos nacionales siguen representando el 80% de la carga total.
- El ajuste lo pagó la casta: Sentenció que el recorte recayó sobre jubilados, científicos, docentes y médicos, mientras que los funcionarios viajan "campantes" en el avión oficial.
"Y la zoncera que quisieron hacernos creer a los argentinos: que esta vez es distinto. Pero es el mismo modelo, las mismas recetas y son los mismos de siempre los que se llenan los bolsillos a costa del pueblo que sufre", indicó Kicillof.
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