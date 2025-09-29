Axel Kicillof reclamó a Javier Milei que convoque a los gobernadores y asuma la lucha contra el narcotráfico
El gobernador también le reclamó a los libertarios no hacer campaña con el drama y les recordó que el narcotráfico es un tema federal que deben considerar.
Mientras avanza la investigación judicial por el triple femicidio narco de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reclamó al oficialismo no hacer campaña con el drama e instó al presidente Javier Milei a tomarse en serio la lucha contra el narcotráfico y que “convoque a una mesa con todos los gobernadores” porque se trata de un delito federal que debe ser abordado desde el gobierno nacional junto con las provincias.
En esa línea criticó a los funcionarios nacionales que intentan capitalizar políticamente el drama de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre y pidió “no hacer campaña con este tema”. Aseguró además que, siguiendo la investigación de la justicia y teniendo en cuenta a la calificación del crimen, desde su distrito se van a referir a este hecho como “un narco- femicidio”.
“He escuchado algunos comentarios sobre las actividades (que ejercían las víctimas) y nada justifica este nivel de violencia y sadismo, en el crimen que se ha cometido. La Fiscalía caratuló que el hecho es un homicidio calificado por el concurso de dos, tres o más personas, por la alevosía, el ensañamiento y por ser cometido por un hombre contra una mujer mediante violencia de género. Esta es la calificación judicial que tiene el hecho, así que nosotros vamos a hablar de un narco-femicidio”, planteó en ese sentido el mandatario provincial.
Asimismo, destacó el trabajo de los equipos especializados, tanto del Ministerio de Seguridad como de Salud bonaerenses que acompañaron y acompañarán “con los diversos programas de asistencia a las víctimas” a las familias de las tres jóvenes asesinadas y agregó que, desde el Gobierno de la provincia, “están a disposición para hablar con ellos cuando ellos estén preparados y quieran hacerlo”.
“Nos comprometemos y vamos a seguir trabajando para lograr que esto tenga una resolución con justicia y se haga justicia para las víctimas y sus familias, encontrando a los responsables y castigándolos con toda la seguridad del caso”, sostuvo Kicillof.
También, se refirió a “otro tema que generó polémica” sobre la jurisdicción donde trabajaban los criminales, debido a que la banda que se identificó tenía su epicentro en la Ciudad de Buenos Aires, en el Bajo Flores más precisamente, zona que también era frecuentada por las víctimas, a pesar de que vivían en Florencio Varela. “No es culpa de uno o de otro, el narcotráfico es un hecho internacional, atraviesa fronteras entre los países vecinos y, también, en nuestro territorio”, aseguró.
Finalmente, remarcó que, para resolver este problema “se necesita una estrategia seria y nacional” acompañada de inversión en tecnología y herramientas para luchar contra del narcotráfico “como hace la provincia de Buenos Aires”.
“Es absolutamente absurdo pensar que se va a poder resolver de un lado o del otro de la General Paz o sin el concurso y el trabajo conjunto con la Justicia Federal y con las Fuerzas Federales. Se necesita una estrategia seria nacional para el combatir al narcotráfico, acompañada de inversión, en un trabajo permanente y continuo, invirtiendo en medios, en tecnología, en agentes, en equipamiento. Le pido al Presidente que convoque urgentemente a los gobernadores y podamos tener una mesa de trabajo que sea nacional, porque el tema del narcotráfico es un tema internacional, pero afecta a todo el territorio de la Argentina. No hay que hacer campaña con esto, no hay que hacer marketing con esto… entiendo que la Ministra (Patricia Bullrich) es candidata, no me importa. Lo que pedimos, por enésima vez, es que se articule un trabajo a nivel nacional y tiene que estar encabezado por el Presidente de la Nación. Y por último: cuando el Estado tiene insuficiente presencia, cuando las oportunidades de los pibes y las pibas son escasas, cuando su futuro se desdibuja, crece el narco”, concluyó.
