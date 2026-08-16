Axel Kicillof responsabilizó a Javier Milei por el endeudamiento familiar y sostuvo que se burla de un "drama social"
Kicillof cuestionó al Gobierno por el aumento de la morosidad y advirtió que el endeudamiento familiar ya es una crisis social y política.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof volvió a apuntar contra el Gobierno de Javier Milei a raíz del crecimiento de las deudas de los hogares y el aumento de la morosidad. En una columna de opinión titulada "Argentina, no sos vos", sostuvo que cada vez más argentinos apelan al crédito para poder afrontar gastos esenciales.
Según los datos citados por Kicillof, más del 60% de los adultos tiene algún tipo de deuda, lo que equivale a unas 21 millones de personas. De ese universo, alrededor de seis millones ya presentan dificultades para cumplir con sus compromisos financieros y se encuentran en situación de mora.
Para el mandatario bonaerense, el fenómeno excede el ámbito económico y pasó a convertirse en una problemática que atraviesa a la sociedad y también tiene consecuencias políticas.
El fuerte aumento de la morosidad
En su análisis, Kicillof puso el foco en la evolución de la morosidad durante los últimos dos años y medio. Según las cifras que presentó, en los bancos el indicador pasó del 2,5% al 12,8%, mientras que en las billeteras digitales aumentó del 5,7% al 24,5%.
El deterioro también se observa en las tarjetas de crédito. Allí, la morosidad avanzó del 10,5% al 36,4%. En tanto, las financieras no bancarias registraron un salto desde el 17,5% hasta casi el 43%.
El gobernador consideró que estos porcentajes reflejan algo más profundo que un mayor uso del financiamiento: muestran las dificultades que atraviesan muchas familias para sostener sus gastos y cumplir con las obligaciones asumidas.
La crítica de Kicillof al Gobierno
Uno de los ejes de la columna fue su cuestionamiento a la mirada del oficialismo sobre los problemas económicos y sociales. En ese marco, afirmó: "Para Milei, el desempleo es un fracaso individual, la salud mental es un asunto privado, el cierre de una PyME es responsabilidad del empresario, el endeudamiento de las familias es culpa de quienes toman malas decisiones".
Kicillof también señaló que cambió el destino del crédito utilizado por los hogares. Según explicó, históricamente las familias se endeudaban para acceder a una vivienda, adquirir bienes, consumir o realizar determinadas inversiones.
"Hoy, sin embargo, una parte creciente de los hogares se endeuda para sostener la vida cotidiana", sostuvo Kicillof.
En ese contexto, mencionó gastos esenciales como alimentos, medicamentos, alquileres y servicios, además de la necesidad de tomar nuevos créditos para cancelar compromisos anteriores.
El gobernador concluyó que el endeudamiento familiar dejó de ser solamente una herramienta financiera y pasó a funcionar, para muchos hogares, como una forma de llegar a fin de mes. Su principal cuestionamiento apunta a que, frente a este escenario, la responsabilidad no debería recaer exclusivamente sobre quienes acumularon deudas.
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