Axel Kicillof responsabilizó a Javier Milei por el endeudamiento familiar y sostuvo que se burla de un "drama social"

El gobernador consideró que estos porcentajes reflejan algo más profundo que un mayor uso del financiamiento: muestran las dificultades que atraviesan muchas familias para sostener sus gastos y cumplir con las obligaciones asumidas.

Axel Kicillof

La crítica de Kicillof al Gobierno

Uno de los ejes de la columna fue su cuestionamiento a la mirada del oficialismo sobre los problemas económicos y sociales. En ese marco, afirmó: "Para Milei, el desempleo es un fracaso individual, la salud mental es un asunto privado, el cierre de una PyME es responsabilidad del empresario, el endeudamiento de las familias es culpa de quienes toman malas decisiones".

Kicillof también señaló que cambió el destino del crédito utilizado por los hogares. Según explicó, históricamente las familias se endeudaban para acceder a una vivienda, adquirir bienes, consumir o realizar determinadas inversiones.

"Hoy, sin embargo, una parte creciente de los hogares se endeuda para sostener la vida cotidiana", sostuvo Kicillof.

En ese contexto, mencionó gastos esenciales como alimentos, medicamentos, alquileres y servicios, además de la necesidad de tomar nuevos créditos para cancelar compromisos anteriores.

El gobernador concluyó que el endeudamiento familiar dejó de ser solamente una herramienta financiera y pasó a funcionar, para muchos hogares, como una forma de llegar a fin de mes. Su principal cuestionamiento apunta a que, frente a este escenario, la responsabilidad no debería recaer exclusivamente sobre quienes acumularon deudas.