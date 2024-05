Axel Kicillof: "El único pacto que tiene la provincia de Buenos Aires es con su pueblo"

"Evidentemente había una necesidad grande de discutir, de compartir, de pensar y de analizar, pero también de proponer. Cada comisión tuvo sus propias conclusiones, que saldrán publicadas pronto", agregó en diálogo con C5N.

En este contexto, contó: "Después hubo 10 puntos que los llamamos 'El Pacto es con el Pueblo', que presenta cuáles son las necesidades e inquietudes del pueblo de la provincia de Buenos Aires, que poco tienen que ver con el pacto que propone Javier Milei".

Al ser consultado acerca de cómo conquistar a los "desencantados" que votaron a Milei, Kicillof remarcó: "Acá en la provincia de Bueno Aires la elección se ganó por 20 puntos en las generales y por mucho menos en el ballotage, es decir, que acá en la provincia de Buenos Aires, que tiene una composición heterogénea y representa el 38% del padrón electoral, las ideas de Milei tampoco se impusieron"

"Lo que no significa, por supuesto, que no haya que reconocer, discutir y debatir para que haya un alternativa de acá en adelante. No es cierto que el ajuste que lo haya votado la gente, porque en la campaña Milei dijo que lo iba a pagar 'la casta', algo que no ocurrió", continuó.

En cuanto al Pacto de Mayo, manifestó: "Nadie me llamó para discutir los puntos. No es un pacto, porque no implica discutir y ponerse de acuerdo, y tampoco es de mayo, porque ahora parece que se va a firmar en otra fecha. Pretenden que firmemos la plataforma de Milei y, para que quede claro, no estamos de acuerdo con esas ideas. Así que de ninguna manera. Nunca nos llamaron ni escucharon y ahora quieren que vayamos a firmar".

"Le sugiero una fecha, por el contenido que tiene: por qué no convocan el 4 de julio. No es pacto y no es de mayo", subrayó el Gobernador peronista, haciendo referencia a que hay puntos coincidentes entre el documento del Gobierno nacional y el Consenso de Washington.

Por último, afirmó: "El único pacto que tiene la provincia de Buenos Aires es con su pueblo. No es de dirigentes ni de marketing, no es de fotos ni de mentira. Es un pacto real que se demuestra gobernando".

