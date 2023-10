Axel Kicillof habló del escándalo de Martín Insaurralde con Sofía Clérici

“Cambiemos y los diarios que juegan ahí están preocupados porque a Bullrich no le está yendo bien, entonces buscan estas cosas”, dijo en entrevista con Telefe.

Además, apuntó contra el líder del PRO y expresidente: “Yo no sabía sobre esto, no hago como hacía Macri, no espío a mis funcionarios”.

Qué dijo Kicillof del escándalo de Insaurralde con Sofía Clérici

Kicillof se enteró del escándalo de Insaurralde por las redes

"No estaba al tanto, me enteré como todos por las redes. Inmediatamente me puse en contacto y me puse a averiguar, porque estamos en época de elecciones donde surgen cosas y fake news profundas", aseguró Kicillof sobre cómo tuvo conocimiento sobre el caso Insaurralde.

Y agregó: "Corroboré que no estaba en ese momento, estaba acá ese fin de semana, en Argentina, pero que eso había ocurrido. Después de unas charlas, presentó la renuncia y se la acepté inmediatamente", precisó.

Además, ratificó la decisión de eliminar la jefatura de Gabinete: “No sirve más”. Lo afirmó en diálogo con Telefe Noticias.